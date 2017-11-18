Благодаря стандартам. "Динамо" и "Ахмат" сыграли вничью

Чемпионат России



17 тур



"Динамо" - "Ахмат" 1:1

Второй матч этого тура, что проходил в замерзших Химках, москвичи и грозненцы закончили боевой ничьей. На гол Анхеля после штрафного "динамовцы" ответили результативным действием Луценко. О том, как "бело-голубые" пытались наконец победить - материалПосле смены тренера в московском клубе вспыхнула и истлела минутная надежда на быстрое возрождение, - с Хохловым "Динамо" в первом же матче победило дома СКА, а дальше пошло всё то же - не самый радужный рабочий процесс клуба, который стремится избежать вылета. Уже три матча "бело-голубые" не могут победить. Сыграли вничью в Казани, уступили дома "Тосно", а потом опять разошлись миром, но уже с "Уралом" в Екатеринбурге. Так что победа "Динамо" была нужна чрезвычайно остро. Всё-таки предпоследнее место - совсем не то, чего ожидало руководство клуба в этом сезоне.Команды начали бодро. Сразу же пустились в атаку. "Динамо" на первой минуте проникло в штрафную, но и быстро в ней растворилось под давлением грозненских защитников, а вот гости организовали полноценный выход один на один - Роши не сумел переиграть Шунина. После двух этих моментов игра усреднилась. Пошёл типичный перекат в центре поля, а значит, мягко говоря, не высокий темп и особая невыразительность футбольных действий.Инициатива виляла, переходила от одной команды другой. Но решающего преимущества так и не появлялось. Да и откуда ему было взяться? Инициатива выходила бледненькая и слабая, определялась исключительно владением мячом и количеством подходов к воротам без какого бы то ни было завершения. После столько яркого начала, которое, впрочем уложилось в каких-то пару минут, такой ход встреча был особенно удручающим.За пятнадцать минут до окончания первого тайма "Ахмат", который, следует признать, всё-таки был чуть поинтереснее в некоторых компонентах, вышел вперёд. Выручило стандартное положение, с игры до перерыва кто-нибудь забил вряд ли. С довольно внушительной дистанции подавал Исмаэл, но мяч всё-таки нашёл Анхеля, - а тот на одной линии с защитниками сумел переправить снаряд в недосягаемый для Шунина угол.И за оставшиеся минут в плане счёта ничего не изменилось. "Ахмат" окончательно стал контролировать эту встречу, лишний раз не рискуя и пользуясь необходимостью идти вперёд "бело-голубых", а хозяева сподобились на один лишь только удар издали.После перерыва дело пошло живее. Случалось больше атак, но опять опаснее и веселее получалось у "Ахмата". "Динамо" продолжало играть немного инертно. Тем удивительнее было случившийся ответный гол.Опять стандарт - на сей раз угловой, - опять подача и гол головой. На сей раз отличился Луценко. Гол этот не слишком вытекал из логики игры, да и ход встречи здорово поменял. "Динамо" встрепенулось и провело, наверное, лучший игровой отрезок за всю эту встречу. Создали пару хороших моментов, но не смогли их реализовать. В самом голевом из них здорово выручил вратарь Гудиев.За последние десять минут снова предпочтительнее выглядели гости, но "Динамо" уже не тушевалось так, как в тайме первом или начале второго. Обоюдные выпады завели публику, но к результативным изменениям не привели. "Динамо" Хохлова не смогло победить в очередной раз и положение своего не исправило.Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, (Соу, 46), Ташаев, Терехов, Луценко, (Бечирай, 67), Обольский, (Вандерсон, 46).Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, (Родолфо, 88), Швец, Исмаэл, Мбенге, (Родригес, 72).Хольмен, 70