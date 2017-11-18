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Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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Благодаря стандартам. "Динамо" и "Ахмат" сыграли вничью
Второй матч этого тура, что проходил в замерзших Химках, москвичи и грозненцы закончили боевой ничьей. На гол Анхеля после штрафного "динамовцы" ответили результативным действием Луценко. О том, как "бело-голубые" пытались наконец победить - материал Rusfootball.info
В попытке прекратить серию
После смены тренера в московском клубе вспыхнула и истлела минутная надежда на быстрое возрождение, - с Хохловым "Динамо" в первом же матче победило дома СКА, а дальше пошло всё то же - не самый радужный рабочий процесс клуба, который стремится избежать вылета. Уже три матча "бело-голубые" не могут победить. Сыграли вничью в Казани, уступили дома "Тосно", а потом опять разошлись миром, но уже с "Уралом" в Екатеринбурге. Так что победа "Динамо" была нужна чрезвычайно остро. Всё-таки предпоследнее место - совсем не то, чего ожидало руководство клуба в этом сезоне.
Сделать рывок и сразу угаснуть
Команды начали бодро. Сразу же пустились в атаку. "Динамо" на первой минуте проникло в штрафную, но и быстро в ней растворилось под давлением грозненских защитников, а вот гости организовали полноценный выход один на один - Роши не сумел переиграть Шунина. После двух этих моментов игра усреднилась. Пошёл типичный перекат в центре поля, а значит, мягко говоря, не высокий темп и особая невыразительность футбольных действий.
Скучающие Химки
Инициатива виляла, переходила от одной команды другой. Но решающего преимущества так и не появлялось. Да и откуда ему было взяться? Инициатива выходила бледненькая и слабая, определялась исключительно владением мячом и количеством подходов к воротам без какого бы то ни было завершения. После столько яркого начала, которое, впрочем уложилось в каких-то пару минут, такой ход встреча был особенно удручающим.
Стандартный выход
За пятнадцать минут до окончания первого тайма "Ахмат", который, следует признать, всё-таки был чуть поинтереснее в некоторых компонентах, вышел вперёд. Выручило стандартное положение, с игры до перерыва кто-нибудь забил вряд ли. С довольно внушительной дистанции подавал Исмаэл, но мяч всё-таки нашёл Анхеля, - а тот на одной линии с защитниками сумел переправить снаряд в недосягаемый для Шунина угол.
И за оставшиеся минут в плане счёта ничего не изменилось. "Ахмат" окончательно стал контролировать эту встречу, лишний раз не рискуя и пользуясь необходимостью идти вперёд "бело-голубых", а хозяева сподобились на один лишь только удар издали.
Неожиданный ответ "Динамо"
После перерыва дело пошло живее. Случалось больше атак, но опять опаснее и веселее получалось у "Ахмата". "Динамо" продолжало играть немного инертно. Тем удивительнее было случившийся ответный гол.
Опять стандарт - на сей раз угловой, - опять подача и гол головой. На сей раз отличился Луценко. Гол этот не слишком вытекал из логики игры, да и ход встречи здорово поменял. "Динамо" встрепенулось и провело, наверное, лучший игровой отрезок за всю эту встречу. Создали пару хороших моментов, но не смогли их реализовать. В самом голевом из них здорово выручил вратарь Гудиев.
Финальная перестрелка
За последние десять минут снова предпочтительнее выглядели гости, но "Динамо" уже не тушевалось так, как в тайме первом или начале второго. Обоюдные выпады завели публику, но к результативным изменениям не привели. "Динамо" Хохлова не смогло победить в очередной раз и положение своего не исправило.
Голы: Анхель, 37, Луценко, 60
"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, (Соу, 46), Ташаев, Терехов, Луценко, (Бечирай, 67), Обольский, (Вандерсон, 46).
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, (Родолфо, 88), Швец, Исмаэл, Мбенге, (Родригес, 72).
Предупреждения: Хольмен, 70
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
В попытке прекратить серию
После смены тренера в московском клубе вспыхнула и истлела минутная надежда на быстрое возрождение, - с Хохловым "Динамо" в первом же матче победило дома СКА, а дальше пошло всё то же - не самый радужный рабочий процесс клуба, который стремится избежать вылета. Уже три матча "бело-голубые" не могут победить. Сыграли вничью в Казани, уступили дома "Тосно", а потом опять разошлись миром, но уже с "Уралом" в Екатеринбурге. Так что победа "Динамо" была нужна чрезвычайно остро. Всё-таки предпоследнее место - совсем не то, чего ожидало руководство клуба в этом сезоне.
Сделать рывок и сразу угаснуть
Команды начали бодро. Сразу же пустились в атаку. "Динамо" на первой минуте проникло в штрафную, но и быстро в ней растворилось под давлением грозненских защитников, а вот гости организовали полноценный выход один на один - Роши не сумел переиграть Шунина. После двух этих моментов игра усреднилась. Пошёл типичный перекат в центре поля, а значит, мягко говоря, не высокий темп и особая невыразительность футбольных действий.
Скучающие Химки
Инициатива виляла, переходила от одной команды другой. Но решающего преимущества так и не появлялось. Да и откуда ему было взяться? Инициатива выходила бледненькая и слабая, определялась исключительно владением мячом и количеством подходов к воротам без какого бы то ни было завершения. После столько яркого начала, которое, впрочем уложилось в каких-то пару минут, такой ход встреча был особенно удручающим.
Стандартный выход
За пятнадцать минут до окончания первого тайма "Ахмат", который, следует признать, всё-таки был чуть поинтереснее в некоторых компонентах, вышел вперёд. Выручило стандартное положение, с игры до перерыва кто-нибудь забил вряд ли. С довольно внушительной дистанции подавал Исмаэл, но мяч всё-таки нашёл Анхеля, - а тот на одной линии с защитниками сумел переправить снаряд в недосягаемый для Шунина угол.
И за оставшиеся минут в плане счёта ничего не изменилось. "Ахмат" окончательно стал контролировать эту встречу, лишний раз не рискуя и пользуясь необходимостью идти вперёд "бело-голубых", а хозяева сподобились на один лишь только удар издали.
Неожиданный ответ "Динамо"
После перерыва дело пошло живее. Случалось больше атак, но опять опаснее и веселее получалось у "Ахмата". "Динамо" продолжало играть немного инертно. Тем удивительнее было случившийся ответный гол.
Опять стандарт - на сей раз угловой, - опять подача и гол головой. На сей раз отличился Луценко. Гол этот не слишком вытекал из логики игры, да и ход встречи здорово поменял. "Динамо" встрепенулось и провело, наверное, лучший игровой отрезок за всю эту встречу. Создали пару хороших моментов, но не смогли их реализовать. В самом голевом из них здорово выручил вратарь Гудиев.
Финальная перестрелка
За последние десять минут снова предпочтительнее выглядели гости, но "Динамо" уже не тушевалось так, как в тайме первом или начале второго. Обоюдные выпады завели публику, но к результативным изменениям не привели. "Динамо" Хохлова не смогло победить в очередной раз и положение своего не исправило.
Чемпионат России
17 тур
"Динамо" - "Ахмат" 1:1
17 тур
"Динамо" - "Ахмат" 1:1
Голы: Анхель, 37, Луценко, 60
"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, (Соу, 46), Ташаев, Терехов, Луценко, (Бечирай, 67), Обольский, (Вандерсон, 46).
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, (Родолфо, 88), Швец, Исмаэл, Мбенге, (Родригес, 72).
Предупреждения: Хольмен, 70
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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