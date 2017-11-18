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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Михаил Грушевский: матчу в Хабаровске я бы дал название "Выжившие"
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч столичной команды против "СКА-Хабаровска" (4:2) в 17-м туре Премьер-Лиги.
- Как болельщик ЦСКА я радуюсь конечному результату и трём очкам. У меня не поворачивается язык назвать увиденное анти-футболом, потому что обе команды - молодцы! В этих несовместимых с футболом условиях коллективы показали вполне себе приличный по зрелищности матч. Другое дело, конечно, в такую погоду играть в футбол - это занятие крайне экстремальное, опасное, и травмы футболистов в этом матче тому доказательство. Но прилететь в Хабаровск и отказаться играть из-за погоды было бы бессмысленным решением. Играть нужно было, и команды сделали всё, что было можно в таких условиях.
Хотел бы отметить работу главного арбитра встречи Артёма Чистякова, который свистел всё, что можно, тем самым перестраховываясь, чтобы не позволять слишком жёсткую борьбу в таких условиях. В этом плане судья работал в интересах здоровья футболистов. Свистков было много, но на этот матч это была правильная стратегия. Футболисты по ходу матча забывают про погодные условия и идут в стыки, но судья "подсадил на свисток", и в данном случае это было правильным решением. Поэтому я бы похвалил Чистякова. Но у меня есть ощущение, что перед вторым голом хозяев поля Алехандро Барбаро принимал мяч в офсайде. Но на фоне конечного результата это ни на что не повлияло.
Не могу не отметить Понтуса Вернблума. Мы сейчас находимся в условиях, когда команда вынуждена выкручиваться без "решалы", каким был Сейду Думбия, например, и швед сильно выручает. Так же хочу отметить игру средней линии московских "армейцев", и сказать, что меня поразил сегодня Витиньо. Я боялся, что он будет сам не свой, учитывая далёкие от бразильских погодные условия, но Витиньо сыграл качественно и даже забил гол, ставший заслугой всё того же Вернблума и Алана Дзагоева. Полезность игры Витиньо меня поразила: не сачковал, не уклонялся от борьбы.
В целом, сегодняшнему матчу я бы дал название "Выжившие", под стать оскароносному фильму. С какими-то издержками, но обе команды выжили. СКА попроще, они ребята местные, и уже в этом морозе провели какое-то время. А для ЦСКА, учитывая многочасовой перелёт, можно сказать, что получился героический матч, и вся команда заслуживает похвалы.
- Как болельщик ЦСКА я радуюсь конечному результату и трём очкам. У меня не поворачивается язык назвать увиденное анти-футболом, потому что обе команды - молодцы! В этих несовместимых с футболом условиях коллективы показали вполне себе приличный по зрелищности матч. Другое дело, конечно, в такую погоду играть в футбол - это занятие крайне экстремальное, опасное, и травмы футболистов в этом матче тому доказательство. Но прилететь в Хабаровск и отказаться играть из-за погоды было бы бессмысленным решением. Играть нужно было, и команды сделали всё, что было можно в таких условиях.
Хотел бы отметить работу главного арбитра встречи Артёма Чистякова, который свистел всё, что можно, тем самым перестраховываясь, чтобы не позволять слишком жёсткую борьбу в таких условиях. В этом плане судья работал в интересах здоровья футболистов. Свистков было много, но на этот матч это была правильная стратегия. Футболисты по ходу матча забывают про погодные условия и идут в стыки, но судья "подсадил на свисток", и в данном случае это было правильным решением. Поэтому я бы похвалил Чистякова. Но у меня есть ощущение, что перед вторым голом хозяев поля Алехандро Барбаро принимал мяч в офсайде. Но на фоне конечного результата это ни на что не повлияло.
Не могу не отметить Понтуса Вернблума. Мы сейчас находимся в условиях, когда команда вынуждена выкручиваться без "решалы", каким был Сейду Думбия, например, и швед сильно выручает. Так же хочу отметить игру средней линии московских "армейцев", и сказать, что меня поразил сегодня Витиньо. Я боялся, что он будет сам не свой, учитывая далёкие от бразильских погодные условия, но Витиньо сыграл качественно и даже забил гол, ставший заслугой всё того же Вернблума и Алана Дзагоева. Полезность игры Витиньо меня поразила: не сачковал, не уклонялся от борьбы.
В целом, сегодняшнему матчу я бы дал название "Выжившие", под стать оскароносному фильму. С какими-то издержками, но обе команды выжили. СКА попроще, они ребята местные, и уже в этом морозе провели какое-то время. А для ЦСКА, учитывая многочасовой перелёт, можно сказать, что получился героический матч, и вся команда заслуживает похвалы.
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