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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
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Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
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Станция метро "ЦСКА" готова на 90%
Готовность станции метро "ЦСКА" в Москве составляет 90%, передает ТАСС.
"Прогресс по подготовке станции "ЦСКА" очень хороший, активно занимаемся благоустройством.
На самих станциях уже установлены четыре скульптуры - это выдающиеся спортсмены ЦСКА. Сама станция в готовности на 90%", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Прогресс по подготовке станции "ЦСКА" очень хороший, активно занимаемся благоустройством.
На самих станциях уже установлены четыре скульптуры - это выдающиеся спортсмены ЦСКА. Сама станция в готовности на 90%", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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