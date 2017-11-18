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Станция метро "ЦСКА" готова на 90%

Готовность станции метро "ЦСКА" в Москве составляет 90%, передает ТАСС.

"Прогресс по подготовке станции "ЦСКА" очень хороший, активно занимаемся благоустройством.

На самих станциях уже установлены четыре скульптуры - это выдающиеся спортсмены ЦСКА. Сама станция в готовности на 90%", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:53
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№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
пора уже... в конце года типа обещали wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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