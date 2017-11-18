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Алексей Березуцкий подвернул голеностоп, но, возможно, сыграет против "Бенфики"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что защитник армейцев Алексей Березуцкий подвернул голеностоп в матче 17-го тура РФПЛ со "СКА-Хабаровском" (4:2).

"Алексей Березуцкий подвернул голеностоп. Оценим его состояние завтра. Если учесть бойцовские качества Лехи, вполне возможно он выйдет уже в следующей игре", - передает слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Следующий матч ЦСКА сыграет 22 ноября в Москве с лиссабонской "Бенфикой" в рамках Лиги чемпионов.
Теги: Гончаренко ЦСКА Березуцкий А.
Сегодня, 14:57
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№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 16:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Слава Богу!Я по повтору боялся что колено.
Регистрация: 24.10.2007
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