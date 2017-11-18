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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "СКА-Хабаровска" (4:2) в 17-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Нефутбольные условия, в которых было тяжело играть, но местное поле вроде с подогревом, поэтому ногам вряд ли холодно. Но в такой обстановке тяжело дышится... В целом, это была хорошая тренировка перед встречей с "Бенфикой", команда, выиграв с таким счётом, наверняка приобретёт уверенность в своих силах, если говорить об атакующих действиях. Теперь мы знаем, как нужно играть. Это же и показала сборная России в товарищеской встрече против Испании (3:3), а чего бояться?! Мы ведь видели, как наши футболисты напрягали соперника своим качественным, быстрым футболом. Именно так и нужно действовать и против португальцев. И увиденное сегодня позволяет мне сказать, что команда знает, как нужно будет сыграть в Лиге чемпионов, и я очень надеюсь на положительный результат в предстоящей встрече.
- О погоде:
Матч уже завершён, три очка добыты, но в целом, играть в -18 - это издевательство над футболом. Думаю, до игры никто бы не расстроился, если бы она была перенесена. Хотя в советские времена играли в ещё худших условиях, и ничего. Но в целом, это некрасиво, это не футбол! Что мы так упираемся в систему "осень-весна", зачем мы в этом вопросе смотрим на европейские чемпионаты?!
- Об игре Понтуса Вернблума:
Вернблум - молодец, как прибавил, а! Сегодня дубль, "Базелю" забил победный мяч... Молодец, здорово! С ним легко играть в атаке, потому что он ничего не боится, лезет в борьбу, прессингует, а где нужно может и упасть, это тоже нужно уметь. Конечно, Понтус крайне важен для ЦСКА в имеющихся условиях.
Но игра в атаке Вернблума - это решение не от хорошей жизни, и тут возникают вопросы к Фёдору Чалову, Аарону Оланаре и Тимуру Жамалетдинову, которые своих функций не выполняют, впереди играют инертно. Я Чалову ещё в прошлом сезоне говорил: "У тебя просто удачно всё сложилось и получилось забить несколько мячей, а так каждый гол нападающему даётся с кровью". А он хотел на "чистых" мячах играть и забивать, но так не бывает! Я ему сказал, что нужно вкалывать и каждый рывок в штрафную выгрызать в борьбе с соперниками, а он не хочет бороться. Вернблум же не боится, потому что самый настоящий боец, с него надо брать пример. Но опорник в нападении - это вынужденная мера.
Возможно, ранее перечисленных футболистов стоит поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок (смеётся). Проиграл - всё, до свидания! Там проигрывать нельзя. А в атаке проиграл - ну и что, ведь никому же не навредил, бывает...
- Об игре:
Нефутбольные условия, в которых было тяжело играть, но местное поле вроде с подогревом, поэтому ногам вряд ли холодно. Но в такой обстановке тяжело дышится... В целом, это была хорошая тренировка перед встречей с "Бенфикой", команда, выиграв с таким счётом, наверняка приобретёт уверенность в своих силах, если говорить об атакующих действиях. Теперь мы знаем, как нужно играть. Это же и показала сборная России в товарищеской встрече против Испании (3:3), а чего бояться?! Мы ведь видели, как наши футболисты напрягали соперника своим качественным, быстрым футболом. Именно так и нужно действовать и против португальцев. И увиденное сегодня позволяет мне сказать, что команда знает, как нужно будет сыграть в Лиге чемпионов, и я очень надеюсь на положительный результат в предстоящей встрече.
- О погоде:
Матч уже завершён, три очка добыты, но в целом, играть в -18 - это издевательство над футболом. Думаю, до игры никто бы не расстроился, если бы она была перенесена. Хотя в советские времена играли в ещё худших условиях, и ничего. Но в целом, это некрасиво, это не футбол! Что мы так упираемся в систему "осень-весна", зачем мы в этом вопросе смотрим на европейские чемпионаты?!
- Об игре Понтуса Вернблума:
Вернблум - молодец, как прибавил, а! Сегодня дубль, "Базелю" забил победный мяч... Молодец, здорово! С ним легко играть в атаке, потому что он ничего не боится, лезет в борьбу, прессингует, а где нужно может и упасть, это тоже нужно уметь. Конечно, Понтус крайне важен для ЦСКА в имеющихся условиях.
Но игра в атаке Вернблума - это решение не от хорошей жизни, и тут возникают вопросы к Фёдору Чалову, Аарону Оланаре и Тимуру Жамалетдинову, которые своих функций не выполняют, впереди играют инертно. Я Чалову ещё в прошлом сезоне говорил: "У тебя просто удачно всё сложилось и получилось забить несколько мячей, а так каждый гол нападающему даётся с кровью". А он хотел на "чистых" мячах играть и забивать, но так не бывает! Я ему сказал, что нужно вкалывать и каждый рывок в штрафную выгрызать в борьбе с соперниками, а он не хочет бороться. Вернблум же не боится, потому что самый настоящий боец, с него надо брать пример. Но опорник в нападении - это вынужденная мера.
Возможно, ранее перечисленных футболистов стоит поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок (смеётся). Проиграл - всё, до свидания! Там проигрывать нельзя. А в атаке проиграл - ну и что, ведь никому же не навредил, бывает...
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