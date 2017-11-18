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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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15:12
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
14:53
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
11:20
Анонс 24-го тура ФНЛ
Анонс 24-го тура ФНЛ
08:21
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
07:57
Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (3)
Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (3)
"Спартак-2" уступил "Енисею", проиграв пятый раз подряд
В матче 24-го тура ФНЛ "Енисей" в Красноярске переиграл "Спартак-2", красно-белые потерпели пятое поражение кряду.
ФНЛ. 24 тур
"Енисей" - "Спартак-2" - 2:1
Голы: Кутьин, 76, Пантелеев, 81, Новиков, 83.
"Енисей": Филиппов, Новиков, Кичин, Чичерин, (Комков, 46), Харитонов, Исаев, (Кутьин, 46), Cемакин, Фатуллаев, Сердеров, Камеш, Козлов.
"Спартак-2": Максименко, Щербаков, Сокол, Мамин, Лихачев, (Цыганков, 9), Красильниченко, Полубояринов, Ломовицкий, Пантелеев, Сакала, Давыдов, (Нимели, 78).
"Шинник" - "Олимпиец" - 1:2
Голы: Шайморданов, 5, Беляков, 73, 74
"Сибирь" - "Ротор-Волгоград" - 1:0
Голы: Полюткин, 90+2.
ФНЛ. 24 тур
"Енисей" - "Спартак-2" - 2:1
Голы: Кутьин, 76, Пантелеев, 81, Новиков, 83.
"Енисей": Филиппов, Новиков, Кичин, Чичерин, (Комков, 46), Харитонов, Исаев, (Кутьин, 46), Cемакин, Фатуллаев, Сердеров, Камеш, Козлов.
"Спартак-2": Максименко, Щербаков, Сокол, Мамин, Лихачев, (Цыганков, 9), Красильниченко, Полубояринов, Ломовицкий, Пантелеев, Сакала, Давыдов, (Нимели, 78).
"Шинник" - "Олимпиец" - 1:2
Голы: Шайморданов, 5, Беляков, 73, 74
"Сибирь" - "Ротор-Волгоград" - 1:0
Голы: Полюткин, 90+2.
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