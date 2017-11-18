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"Спартак-2" уступил "Енисею", проиграв пятый раз подряд

В матче 24-го тура ФНЛ "Енисей" в Красноярске переиграл "Спартак-2", красно-белые потерпели пятое поражение кряду.

ФНЛ. 24 тур

"Енисей" - "Спартак-2" - 2:1

Голы: Кутьин, 76, Пантелеев, 81, Новиков, 83.

"Енисей": Филиппов, Новиков, Кичин, Чичерин, (Комков, 46), Харитонов, Исаев, (Кутьин, 46), Cемакин, Фатуллаев, Сердеров, Камеш, Козлов.

"Спартак-2": Максименко, Щербаков, Сокол, Мамин, Лихачев, (Цыганков, 9), Красильниченко, Полубояринов, Ломовицкий, Пантелеев, Сакала, Давыдов, (Нимели, 78).


"Шинник" - "Олимпиец" - 1:2

Голы: Шайморданов, 5, Беляков, 73, 74

"Сибирь" - "Ротор-Волгоград" - 1:0

Голы: Полюткин, 90+2.
Теги: Енисей Спартак-2
Сегодня, 15:17
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