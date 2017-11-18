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Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
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"Краснодар" - "Спартак": стартовые составы

"Краснодар" и "Спартак" назвали составы команд на матч 17-го тура премьер-лиги. Игра начнется в 16-30 мск на арене "Краснодар".

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Федюшкин, Крицюк, Янбаев, Жоаозиньо, Жигулев, Каборе, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Ребров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Пашалич, Роша.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 15:26
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17
(3)
№17 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 16:24) #
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  •  (0)
online

Цитата: MIG
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:53) #-2 (8)



краснодару ничего не светит. Из креативщиков один Перрейра. Остальные - только для перекатывания поперек поля могут сойти. Этим составом играть только от обороны и на контрах.. но Краснодар так не играет.
так что:
0-2
1-4
1-3
как-то так, если не случится чуда




Сегодня и есть день чудес....Победы Краснодару!!!


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№16 Написал: цобцобэ Краснодар (Сегодня, 16:23) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ММВ
Цитата: цобцобэ
Болеет за:
«Краснодар»
с детства за краснодар???

с рождения клуба


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"Не умру до тех пор, пока сборная РФ по футболу не станет чемпионом мира" - сказал Кащей и стал Бессмертным
Регистрация: 7.04.2015
№15 Написал: Mick Dundee (Сегодня, 16:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: цобцобэ
ИПАТЬ СВИНЕЙ!

3 - 1

да базара нет.
Только состав...Подберезкин - ёбарь?
Я тя умаляю...
Регистрация: 18.11.2017
№14 Написал: цобцобэ Краснодар (Сегодня, 16:20) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: SpaRk
цобцобэ,
Чудо это ваша команда, вылезшая не пойми откуда, без истории, без болельщиков, просто денежный полуфабрикат.

дэбил, а чья молодёжка на первом месте? А кто за молодёжную сборную страны голы забивает?
Федунский СпаМ ничего общего со Спартаком 20 века, в котором играли исключительно русские игроки, не имеет. Собрать шоблу черножопых гарстарбайтеров со всего мира, отваливать им российское баблище, покупать судей - вот ваш жалкий удел!
Цель "Краснодара" - вырастить для российского футбола как много больше своих доморощенных футболистов, которые вытеснят всяких макак их РПЛ, понял недоумок?


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"Не умру до тех пор, пока сборная РФ по футболу не станет чемпионом мира" - сказал Кащей и стал Бессмертным
Регистрация: 7.04.2015
№13 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 16:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
Грицаенко летом дебютировал за "Краснодар" именно в матча со Спартаком".0;2Так и не понятно почему у Шалимова не получается с Каборе в основе,с футболистом очень высокого уровня..кто в середине Петров или Шишкин.Если у "Спартака" все линии сформированы,ну там Самедов (травма)Мельгарехо,то у Краснодара уже семнадцатый тур составом,что то не как..а, с Мамаевым что?Крыцюк после травмы ,не как не прежний Крыцюк.Подберезкин в "Урале и в "Краснодаре небо и земля..ну а как сегодня игра у "Краснодара" Бог его знает.На бумаге состав не как не боевой у Шалимова,как это ниже п1здить стандартными словами так наз.болельщик,чтоб очередные плюсы заработать joy.. кули ,коллекционер laughing
Регистрация: 17.03.2008
№12 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Удачи Командам!!!
Ждем Красивый Футбол!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№11 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: цобцобэ
Болеет за:
«Краснодар»

с детства за краснодар???


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№10 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 16:10) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
цобцобэ,
Чудо это ваша команда, вылезшая не пойми откуда, без истории, без болельщиков, просто денежный полуфабрикат.
Всегда в некоторой степени симпатизировал Краснодару но подобные тебе «аналитики» раздражают. Оставляй СВОЕ мнение, не надо цепляться к каждому чужому
Как бабка на базаре
Регистрация: 2.11.2008
№9 Написал: цобцобэ Краснодар (Сегодня, 16:02) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: MIG
если не случится чуда

чудо - это когда побеждает команда, играющая в гостях и стоящая на 2 позиции ниже соперника. Вот такого чуда точно не будет! Посмотрим, кто кого "разорвёт"...

ИПАТЬ СВИНЕЙ!

3 - 1


--------------------
"Не умру до тех пор, пока сборная РФ по футболу не станет чемпионом мира" - сказал Кащей и стал Бессмертным
Регистрация: 7.04.2015
№8 Написал: водовоз (Сегодня, 16:02) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: цобцобэ
Цитата: MIG
краснодару ничего не светит. Из креативщиков один Перрейра. Остальные - только для перекатывания поперек поля могут сойти.

А одного Перейры мало? Не мелите чушь, сударь, Классон забил 2 гола чемпионам Европы, а Смолов 2 гола чемпионам мира в составе сборных. А Промес даже сборной Беларуси не мог забить...
ХА-ХА-ХА!


АНАЛитик laughing такие только в Краснодаре weary
Регистрация: 1.10.2016
№7 Написал: цобцобэ Краснодар (Сегодня, 15:58) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: MIG
краснодару ничего не светит. Из креативщиков один Перрейра. Остальные - только для перекатывания поперек поля могут сойти.

А одного Перейры мало? Не мелите чушь, сударь, Классон забил 2 гола чемпионам Европы, а Смолов 2 гола чемпионам мира в составе сборных. А Промес даже сборной Беларуси не мог забить...
ХА-ХА-ХА!


--------------------
"Не умру до тех пор, пока сборная РФ по футболу не станет чемпионом мира" - сказал Кащей и стал Бессмертным
Регистрация: 7.04.2015
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
и поменьше судейского беспредела

и без травм


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:55) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Подберёзкин.. ну фиг знает, может сегодня его прорвёт
Регистрация: 7.02.2010
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:53) #
  • -2
  •  (8)

краснодару ничего не светит. Из креативщиков один Перрейра. Остальные - только для перекатывания поперек поля могут сойти. Этим составом играть только от обороны и на контрах.. но Краснодар так не играет.
так что:
0-2
1-4
1-3
как-то так, если не случится чуда


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 15:50) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
Составы боевые. Командам хорошего футбола, а нам хорошего просмотра.

и поменьше судейского беспредела
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:40) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Составы боевые. Командам хорошего футбола, а нам хорошего просмотра.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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