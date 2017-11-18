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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
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"Краснодар" - "Спартак": стартовые составы
"Краснодар" и "Спартак" назвали составы команд на матч 17-го тура премьер-лиги. Игра начнется в 16-30 мск на арене "Краснодар".
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Федюшкин, Крицюк, Янбаев, Жоаозиньо, Жигулев, Каборе, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Пашалич, Роша.
"Краснодар": Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Федюшкин, Крицюк, Янбаев, Жоаозиньо, Жигулев, Каборе, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Пашалич, Роша.
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