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Гендиректор "СКА-Хабаровск": мы отказали "Локомотиву" в переносе матча

Генеральный директор клуба "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов подтвердил получение клубом письма от "Локомотива" с просьбой перенести матч 18-го тура премьер-лиги из Хабаровска на резервный стадион в Каспийск или Сочи.

– Вчера поздно вечером мы действительно получили письмо от "Локомотива", но в переносе им отказали.

– Сегодня со стороны ЦСКА были какие-то жалобы на погоду?

– Наверное, некрасиво будет, если я стану говорить за ЦСКА. Мы давно дружим с некоторыми сотрудниками ЦСКА, и никто из них не подходил ко мне с жалобами. Если у клуба жалобы – лучше спросить у него.

– Болельщики довольны армейским дерби?

– Жалоб не было. По-моему, все неплохо получилось (смеется). На обеих трибунах прыгали раздетые хлопцы, что даже меня впечатлило.

СЭ
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:32
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(2)
№10 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: lokatorrr
Один хрен, если --20 будет, как прогнозируют, то всё равно перенесут, так какого..., тогда выкобениваться?

скинь ссылочку на регламент, где прописаны температурные нормы?знаю что судья может не вывести, а вот именно что б регламенте?раньше было -15, но его вроде убрали.так что иначе выкобениваешься только ты тут
Регистрация: 7.09.2015
№9 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:16) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Гладиатор
А что Локо мешало поменяться кругами?

А что мешало составить нормальный календарь?
Регистрация: 29.10.2010
№8 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
пи пец....плацарттттт для Хабаровчан в два раза дороже?
Регистрация: 6.09.2013
№7 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
... Правила типа "едины для всех"? да, неужто?
- если условия не будут существенно отличаться от сегодняшних - Локо обязан лететь и играть... wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№6 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 15:57) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А что Локо мешало поменяться кругами?


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008
№5 Написал: lokatorrr Обнинск (Сегодня, 15:50) #
  • -6
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Один хрен, если --20 будет, как прогнозируют, то всё равно перенесут, так какого..., тогда выкобениваться?


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С 1992 по 2007 годы "Локо" боролся за медали и кубки, но в 2008 в клуб пришел некто Денис Г.
Регистрация: 20.07.2009
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Есть хоккей на льду,а тут будут два автобуса на льду...На льду су Ска шансов больше.И поле,и погода,и перелет.А в Сочи как на выезде.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:50) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Сыграем конечно, главное чтобы матч не перенесли. Так просто бесмыссленно смотаемся через всю Россию.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 15:46) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Сам то в теплой вип-ложе сидеть будет небось. А что с игравшими сегодня футболистами будет после игры, еще не известно...
Регистрация: 2.06.2017
№1 Написал: miktar (Сегодня, 15:39) #
  • +5
  •  (9)

Хм, молодец.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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