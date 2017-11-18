Гендиректор "СКА-Хабаровск": мы отказали "Локомотиву" в переносе матча

Генеральный директор клуба "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов подтвердил получение клубом письма от "Локомотива" с просьбой перенести матч 18-го тура премьер-лиги из Хабаровска на резервный стадион в Каспийск или Сочи.– Вчера поздно вечером мы действительно получили письмо от "Локомотива", но в переносе им отказали.– Наверное, некрасиво будет, если я стану говорить за ЦСКА. Мы давно дружим с некоторыми сотрудниками ЦСКА, и никто из них не подходил ко мне с жалобами. Если у клуба жалобы – лучше спросить у него.– Жалоб не было. По-моему, все неплохо получилось (смеется). На обеих трибунах прыгали раздетые хлопцы, что даже меня впечатлило.