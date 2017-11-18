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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гендиректор "СКА-Хабаровск": мы отказали "Локомотиву" в переносе матча
Генеральный директор клуба "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов подтвердил получение клубом письма от "Локомотива" с просьбой перенести матч 18-го тура премьер-лиги из Хабаровска на резервный стадион в Каспийск или Сочи.
– Вчера поздно вечером мы действительно получили письмо от "Локомотива", но в переносе им отказали.
– Сегодня со стороны ЦСКА были какие-то жалобы на погоду?
– Наверное, некрасиво будет, если я стану говорить за ЦСКА. Мы давно дружим с некоторыми сотрудниками ЦСКА, и никто из них не подходил ко мне с жалобами. Если у клуба жалобы – лучше спросить у него.
– Болельщики довольны армейским дерби?
– Жалоб не было. По-моему, все неплохо получилось (смеется). На обеих трибунах прыгали раздетые хлопцы, что даже меня впечатлило.
СЭ
– Вчера поздно вечером мы действительно получили письмо от "Локомотива", но в переносе им отказали.
– Сегодня со стороны ЦСКА были какие-то жалобы на погоду?
– Наверное, некрасиво будет, если я стану говорить за ЦСКА. Мы давно дружим с некоторыми сотрудниками ЦСКА, и никто из них не подходил ко мне с жалобами. Если у клуба жалобы – лучше спросить у него.
– Болельщики довольны армейским дерби?
– Жалоб не было. По-моему, все неплохо получилось (смеется). На обеих трибунах прыгали раздетые хлопцы, что даже меня впечатлило.
СЭ
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