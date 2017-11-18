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"Динамо" и "Ахмат" забили друг другу по голу

В матче 17-го тура российской премьер-лиги "Динамо" дома сыграло вничью с "Ахматом".

Чемпионат России. 17 тур

"Динамо" - "Ахмат" - 1:1

Голы: Анхель, 37, Луценко, 60

"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, (Соу, 46), Ташаев, Терехов, Луценко, (Бечирай, 67), Обольский, (Вандерсон, 46).

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, (Родолфо, 88), Швец, Исмаэл, Мбенге, (Родригес, 72).

Предупреждения: Хольмен, 70.
Теги: Динамо Ахмат
Сегодня, 15:55
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№3 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
бегали...бодались...бились...
- вообще получился тяжеловатый футбол команд с новыми ГТ wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№2 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 16:05) #
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Болеет за:
«Динамо» М
здравствуй пердив !
Регистрация: 18.11.2017
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Никто не хотел проиграть, а ничья никого не устроила..
Регистрация: 21.11.2016
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