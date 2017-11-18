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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Динамо" и "Ахмат" забили друг другу по голу
В матче 17-го тура российской премьер-лиги "Динамо" дома сыграло вничью с "Ахматом".
Чемпионат России. 17 тур
"Динамо" - "Ахмат" - 1:1
Голы: Анхель, 37, Луценко, 60
"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, (Соу, 46), Ташаев, Терехов, Луценко, (Бечирай, 67), Обольский, (Вандерсон, 46).
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, (Родолфо, 88), Швец, Исмаэл, Мбенге, (Родригес, 72).
Предупреждения: Хольмен, 70.
Чемпионат России. 17 тур
"Динамо" - "Ахмат" - 1:1
Голы: Анхель, 37, Луценко, 60
"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, (Соу, 46), Ташаев, Терехов, Луценко, (Бечирай, 67), Обольский, (Вандерсон, 46).
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайо, Бериша, Роши, (Родолфо, 88), Швец, Исмаэл, Мбенге, (Родригес, 72).
Предупреждения: Хольмен, 70.
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