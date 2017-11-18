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Леонид Слуцкий опроверг информацию о работе в "Челси"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что может быть назначен на пост технического директора "Челси".

"Это очень смешно, конечно, эта информация - слух. Я всю жизнь работал профессиональным тренером, а не директором или кем-то еще. Мне нравится моя работа, другая деятельность мне неинтересна", - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

В начале ноября Майкл Эменало покинул пост технического директора "Челси" по собственному желанию.
Теги: Слуцкий Челси
Сегодня, 16:08
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