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"Оренбург" одержал пятую победу подряд

В матче 24-го тура первенства ФНЛ "Оренбург" в родных стенах нанес разгромное поражение "Факелу" - 5:0.

ФНЛ

24 тур

"Оренбург" - "Факел" 5:0

Голы: Попович, 23, Удалый, 39, Мамтов, 77, Делькин, 88, 90+2

"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе (Парняков, 46), Малых, Бегич, Воробьёв, Чиркин, Попов, Ефремов (Коронов, 83), Попович (Делькин, 83), Дюриш (Мамтов, 68)

"Факел": Фёдоров, Шарифи, Семёнов, Осипенко, Шабанов (Шумейко 67), Хайманов, Ушаков (Арустамян, 51), Чхапелия, Амбарцумян, Молодцов, Сердюк (Масимов, 67)
Теги: Оренбург Факел
Сегодня, 16:08
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