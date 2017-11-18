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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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15:12
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
14:53
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
11:20
Анонс 24-го тура ФНЛ
Анонс 24-го тура ФНЛ
08:21
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
07:57
Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (3)
Эдуард Безуглов: игра при минус 15-20 градусов может вызвать у игроков бронхит и пневмонию (3)
"Оренбург" одержал пятую победу подряд
В матче 24-го тура первенства ФНЛ "Оренбург" в родных стенах нанес разгромное поражение "Факелу" - 5:0.
ФНЛ
24 тур
"Оренбург" - "Факел" 5:0
Голы: Попович, 23, Удалый, 39, Мамтов, 77, Делькин, 88, 90+2
"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе (Парняков, 46), Малых, Бегич, Воробьёв, Чиркин, Попов, Ефремов (Коронов, 83), Попович (Делькин, 83), Дюриш (Мамтов, 68)
"Факел": Фёдоров, Шарифи, Семёнов, Осипенко, Шабанов (Шумейко 67), Хайманов, Ушаков (Арустамян, 51), Чхапелия, Амбарцумян, Молодцов, Сердюк (Масимов, 67)
ФНЛ
24 тур
"Оренбург" - "Факел" 5:0
Голы: Попович, 23, Удалый, 39, Мамтов, 77, Делькин, 88, 90+2
"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе (Парняков, 46), Малых, Бегич, Воробьёв, Чиркин, Попов, Ефремов (Коронов, 83), Попович (Делькин, 83), Дюриш (Мамтов, 68)
"Факел": Фёдоров, Шарифи, Семёнов, Осипенко, Шабанов (Шумейко 67), Хайманов, Ушаков (Арустамян, 51), Чхапелия, Амбарцумян, Молодцов, Сердюк (Масимов, 67)
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