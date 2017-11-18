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Массимо Каррера: если будет возможность, выпущу на поле Зобнина

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 17-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметил, что Роман Зобнин, вернувшийся в заявку после долгого перерыва, может выйти на поле.

"Краснодар" – удобный соперник? Нет. Это серьезная команда. У нее техничные качественные игроки. Нужно подойти к этой встрече очень серьезно.

?Зобнин давно не играет. По ходу матча посмотрим. Если будет возможность, выпущу его на поле", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Зобнин Спартак Краснодар
Сегодня, 16:35
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