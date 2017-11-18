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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Болельщики "Спартака" вывесили баннер в память погибшим болельщикам из Ростова (видео)
Перед стартом матча 17-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак" болельщики красно-белых почтили память погибших болельщиков из Ростова.
Напомним, в Ростовской области в автокатастрофе погибли болельщики, возвращавшиеся с матча Аргентина – Нигерия. Пссажирская "Газель" попала в крупное ДТП в Азовском районе Ростовской области в ночь со вторника на среду. ДТП произошло в 02.20 на 1114-м км автодороги М-4 "Дон". 68-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в стоящий в правом резерве дороги грузовик.
В "Газели" находилось 11 пассажиров. 5 человек погибли.
Rusfootball.info
Напомним, в Ростовской области в автокатастрофе погибли болельщики, возвращавшиеся с матча Аргентина – Нигерия. Пссажирская "Газель" попала в крупное ДТП в Азовском районе Ростовской области в ночь со вторника на среду. ДТП произошло в 02.20 на 1114-м км автодороги М-4 "Дон". 68-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в стоящий в правом резерве дороги грузовик.
В "Газели" находилось 11 пассажиров. 5 человек погибли.
Rusfootball.info
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