Болельщики "Спартака" вывесили баннер в память погибшим болельщикам из Ростова (видео)

Перед стартом матча 17-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак" болельщики красно-белых почтили память погибших болельщиков из Ростова.Напомним, в Ростовской области в автокатастрофе погибли болельщики, возвращавшиеся с матча Аргентина – Нигерия. Пссажирская "Газель" попала в крупное ДТП в Азовском районе Ростовской области в ночь со вторника на среду. ДТП произошло в 02.20 на 1114-м км автодороги М-4 "Дон". 68-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в стоящий в правом резерве дороги грузовик.В "Газели" находилось 11 пассажиров. 5 человек погибли.