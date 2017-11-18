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Болельщики "Спартака" вывесили баннер в память погибшим болельщикам из Ростова (видео)

Перед стартом матча 17-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак" болельщики красно-белых почтили память погибших болельщиков из Ростова.

Напомним, в Ростовской области в автокатастрофе погибли болельщики, возвращавшиеся с матча Аргентина – Нигерия. Пссажирская "Газель" попала в крупное ДТП в Азовском районе Ростовской области в ночь со вторника на среду. ДТП произошло в 02.20 на 1114-м км автодороги М-4 "Дон". 68-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в стоящий в правом резерве дороги грузовик.

В "Газели" находилось 11 пассажиров. 5 человек погибли.

Болельщики "Спартака" вывесили баннер в память погибшим болельщикам из Ростова (видео)



Rusfootball.info
Теги: Спартак Краснодар Rвидео
Сегодня, 16:38
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№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 17:28) #
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  •  (1)
online

Достойно.
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: bugimen (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
красавцы
Регистрация: 28.01.2010
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