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Михаил Галактионов: рассчитывали на большее с "Динамо"

Исполняющий обязанности главного тренера Ахмата" Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче с "Динамо".

- Двоякое чувство, по тому, как складывалась игра, по ее содержанию, рассчитывали на лучший результат. Досадно, что в первые 15 минут второго тайма отдали инициативу, но под конец выровняли, создали момент. К сожалению, не выиграли, хотя настраивали команду на победу.

- Когда из вашей должности будет убрана приставка "и.о." ?

- Тему не поднимали, она не уместна, моя задача в подготовке команды к следующему туру.

Rusfootball.info
Теги: Ахмат Динамо
Сегодня, 16:41
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