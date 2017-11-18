Михаил Галактионов: рассчитывали на большее с "Динамо"

Исполняющий обязанности главного тренера Ахмата" Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче с "Динамо".- Двоякое чувство, по тому, как складывалась игра, по ее содержанию, рассчитывали на лучший результат. Досадно, что в первые 15 минут второго тайма отдали инициативу, но под конец выровняли, создали момент. К сожалению, не выиграли, хотя настраивали команду на победу.- Тему не поднимали, она не уместна, моя задача в подготовке команды к следующему туру.