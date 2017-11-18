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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Михаил Галактионов: рассчитывали на большее с "Динамо"
Исполняющий обязанности главного тренера Ахмата" Михаил Галактионов прокомментировал ничью в матче с "Динамо".
- Двоякое чувство, по тому, как складывалась игра, по ее содержанию, рассчитывали на лучший результат. Досадно, что в первые 15 минут второго тайма отдали инициативу, но под конец выровняли, создали момент. К сожалению, не выиграли, хотя настраивали команду на победу.
- Когда из вашей должности будет убрана приставка "и.о." ?
- Тему не поднимали, она не уместна, моя задача в подготовке команды к следующему туру.
Rusfootball.info
- Двоякое чувство, по тому, как складывалась игра, по ее содержанию, рассчитывали на лучший результат. Досадно, что в первые 15 минут второго тайма отдали инициативу, но под конец выровняли, создали момент. К сожалению, не выиграли, хотя настраивали команду на победу.
- Когда из вашей должности будет убрана приставка "и.о." ?
- Тему не поднимали, она не уместна, моя задача в подготовке команды к следующему туру.
Rusfootball.info
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