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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Хохлов: игра "Ахмата" не удивила
Главный тренер московского "Динамо Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча команды с грозненским "Ахматом:
"Два разных тайма в исполнении нашей команды. Первый тайм проиграли, во втором вернулись в игру, один гол смогли забить однако были еще моменты, которые не реализовали. Матч первого круга смотрел со стороны, но рисунок игры "Ахмата" остался приблизительно таким же. К чему готовились, то и увидели", - сказал Хохлов.
Rusfootball.info
"Два разных тайма в исполнении нашей команды. Первый тайм проиграли, во втором вернулись в игру, один гол смогли забить однако были еще моменты, которые не реализовали. Матч первого круга смотрел со стороны, но рисунок игры "Ахмата" остался приблизительно таким же. К чему готовились, то и увидели", - сказал Хохлов.
Rusfootball.info
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