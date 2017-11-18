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Дмитрий Хохлов: игра "Ахмата" не удивила

Главный тренер московского "Динамо Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча команды с грозненским "Ахматом:

"Два разных тайма в исполнении нашей команды. Первый тайм проиграли, во втором вернулись в игру, один гол смогли забить однако были еще моменты, которые не реализовали. Матч первого круга смотрел со стороны, но рисунок игры "Ахмата" остался приблизительно таким же. К чему готовились, то и увидели", - сказал Хохлов.

Rusfootball.info
Теги: Хохлов Ахмат Динамо
Сегодня, 16:43
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