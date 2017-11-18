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Марко Трабукки: Смолов может покинуть "Краснодар" следующим летом

Футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что нападающий сборной России Фёдор Смолов не покинет "Краснодар" во время ближайшего зимнего трансферного окна.

"Думаю, следующим летом Смолов может покинуть "Краснодар" и уехать за границу или перейти в другой российский клуб. Но зимой он вряд ли уйдёт. "Краснодар" борется за место в Лиге чемпионов, без Смолова будет тяжело" - сказал Трабукки в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Трабукки Смолов Краснодар
Сегодня, 17:16
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