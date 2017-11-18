Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в "Севилье", информирует Le Figaro.Сообщается, что парижане ищут вариант продажи аргентинца, чтобы компенсировать часть трат, совершенных за летнее трансферное окно.28-летний хавбек будет главной трансферной целью "Севильи" в январе.