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Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в "Севилье", информирует Le Figaro.

Сообщается, что парижане ищут вариант продажи аргентинца, чтобы компенсировать часть трат, совершенных за летнее трансферное окно.

28-летний хавбек будет главной трансферной целью "Севильи" в январе.
Теги: Пасторе ПСЖ Севилья Трансферы
Сегодня, 17:40
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