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"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби

Чемпионат Англии

12 тур

"Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:0

Гол: Мустафи, 38, Санчес, 43

"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Мустафи, Косельни, Рэмси, Джака, Озил (Айуоби, 87), Ляказетт (Коклен, 80), А. Санчес

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Д. Санчес, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли (Хын Мин, 80), Дембеле (Уинкс, 69), Кейн (Льорнете, 80)

Предупреждения: Джака, 35, А. Санчес, 41, Мустафи, 48, Кейн, 54, Монреаль, 78
Теги: Арсенал Тоттенхэм
Сегодня, 17:42
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