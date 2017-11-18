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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби
Чемпионат Англии
12 тур
"Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:0
Гол: Мустафи, 38, Санчес, 43
"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Мустафи, Косельни, Рэмси, Джака, Озил (Айуоби, 87), Ляказетт (Коклен, 80), А. Санчес
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Д. Санчес, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли (Хын Мин, 80), Дембеле (Уинкс, 69), Кейн (Льорнете, 80)
Предупреждения: Джака, 35, А. Санчес, 41, Мустафи, 48, Кейн, 54, Монреаль, 78
12 тур
"Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:0
Гол: Мустафи, 38, Санчес, 43
"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Монреаль, Мустафи, Косельни, Рэмси, Джака, Озил (Айуоби, 87), Ляказетт (Коклен, 80), А. Санчес
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген, Д. Санчес, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли (Хын Мин, 80), Дембеле (Уинкс, 69), Кейн (Льорнете, 80)
Предупреждения: Джака, 35, А. Санчес, 41, Мустафи, 48, Кейн, 54, Монреаль, 78
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