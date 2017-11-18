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Роман Зобнин вышел на поле впервые с 5 июня

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин вышел на замену в перерыве гостевого матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара".

Он появился на поле впервые с 5 июня, когда получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0), а операция в Риме прошла через неделю – 12-го.
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 17:44
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