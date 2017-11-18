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Пресс-служба сборной России поздравила Романа Зобнина с возвращением после травмы

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который вышел на поле в официальном матче впервые с 5 июня, когда он травмировал крестообразную связку.

"Роман Зобнин, с возвращением в игру", – гласит сообщение в твиттере сборной.
Сегодня, 18:46
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