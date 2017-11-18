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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Пресс-служба сборной России поздравила Романа Зобнина с возвращением после травмы
Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который вышел на поле в официальном матче впервые с 5 июня, когда он травмировал крестообразную связку.
"Роман Зобнин, с возвращением в игру", – гласит сообщение в твиттере сборной.
"Роман Зобнин, с возвращением в игру", – гласит сообщение в твиттере сборной.
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