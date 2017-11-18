Пресс-служба сборной России поздравила Романа Зобнина с возвращением после травмы

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который вышел на поле в официальном матче впервые с 5 июня, когда он травмировал крестообразную связку."Роман Зобнин, с возвращением в игру", – гласит сообщение в твиттере сборной.