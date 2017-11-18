Оценки матча "Краснодар" - "Спартак"

О том, кто был полезнее всех в центральном противостоянии тура, - материалУпрекнуть в чём-либо голкипера "Краснодара" не получится. Да, не спасал - хотя в некоторых моментах спасти было уже никак невозможно, - но и ошибок явных не допускал. Основные претензии здесь, конечно, к защитникам. И фланговых хочется трогать в меньшей мере. Да, они действовали очень вяло впереди, ошибались и сзади, но главный бенефис устроили центральные игроки обороны. Гранквист, видимо, не отошёл после празднований в сборной, а Грицаенко по не опытности просто обалдел от того, что устроили Промес, Зе Луиш и Адриано. Главные виновники - именно они.Подберёзкин игру провалил, за что и был заменён. Отметился исключительно потерями мяча. Шишкин был полезнее, в разрушительном ключе он действовал иногда довольно продуктивно. Газинский был неплох. Делал отборы, старался созидать, но из общей унылости своих партнёров выныривал с трудом. Конечно, на фоне того же Подберёзкина - краснодарский Иньеста.Последний представитель полузащиты сумел здорово измениться по ходу встречи. Если в первом тайме его действия заслуживали исключительно отрицательной оценки, то после выхода Жоаозиньо, Перейра здорово прибавил. Наконец-то начал обострять и находить свободные зоны под передачи. В итоге оформил даже один голевой пас.Главная надежда русского футбола более был заметен в подыгрыше, нежели в завершении атак. Из двух реально неплохих выстрелов оба оказались неточными. Конечно, Фёдору необходимо, чтобы его вывели на удар, вина далеко не только его, но так или иначе удачной такую игру точно не назовешь.Классон много бил, но всё больше мимо или в Селихова. В концовке забил один - за это и получает "хорошо".Вышел во втором тайме, и атакующая игра "Краснодара" сразу изменилась к лучшему. Конечно, не стоит думать, что виной этому один футболист, но заслуга Жоаозиньо в этих переменах немалая.С вратарём "Спартака" примерно такая же история, какая приключилась и с Синицыным. Только гол случился всего один. Спасти он мог вряд ли, но неприятный осадочек всё же остался.Джикия ошибся в эпизоде с пропущенным, дал себя обыграть в самом начале встречи, когда Смолов пальнул в перекладину, в остальном, был надежен. Но столько помарок - уже серьёзный минус для центрального защитника. Таски был внимательнее и увереннее. Ещенко ничем, кроме активных "наездов" на Перейру не запомнился, был заменён в перерыве. Ну а его партнёр Дмитрий Комбаров отметился голевой передачей.Оба провели хороший рабочий матч. Многое решалось именно в центре, и оба полузащитника не подвели. Глушаков классно обострял и действовал в разрушении, Фернандо впереди запомнился чуть меньше. Сильный и слаженный центр здорово помогли "Спартаку" в этом разгроме.Мельгарехо, несмотря на невысокую оценку, очень старался, но достаточно не реализовал. Остальные трое - герои дня. Промес просто божил, тут другой глагол подобрать вообще сложно. Старательно ему помогал Луис Адриано. Создавалось ощущение, что эти парни играли против юношеской команды, так бросалась в глаза легкость, с которой они бежали и накручивали оппонентов. Шикарный матч в исполнении атаки "Спартака".Зе Луиш немного не дотянул до двух лучших игроков этих выходных (это стопроцентно уже), но провёл отличную игру.Вернулся человек, которого все любители российского футбола столько ждали. Получилось неплохо. Живо, по-боевому. Учитывая, что Роману еще только предстоит набрать форму, такой уровень радует.