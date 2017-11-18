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Массимо Каррера: чемпионство? Мы в гонке, будем бороться до конца

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

"Конечно, не было легко, как показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей. Во втором тайме они начали давить, но мы не опускали руки, в результате забили, потом пропустили и еще забили. Нам удалось повернуть ситуацию в нашу пользу. Мы сыграли с командой, которая хорошо умеет играть в футбол, поэтому победа еще важнее.

Чемпионство? Мы в гонке, будем бороться до конца. В мае увидим", - заявил Каррера.
Сегодня, 19:00
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№11 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Перед нашей прошлой игрой тоже пошли разговоры о чемпионской гонке и т.д., вот через недельку и посмотрим...
Регистрация: 17.09.2017
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот, настоящие чемпионы в таких случаях говорят: мы обязаны защитить свой титул. Ну, а свиньи в своём неподражаемом репертуаре,- мы в гонке, будем бороться до конца. Никак не свыкнуться со своим случайным чемпионством, природную сущность отщепенцев от футбола не изжить.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: mustang (Сегодня, 19:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio

А Зинка в Чемпионате и не учавствует

че расформировали уже? hushed
Регистрация: 23.12.2015
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:15) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Так можно говорить только после удачных матчей с бомжами, конями и локо
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: trent (Сегодня, 19:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
FORZA Massimo!!
Всех КБ с победой! идём дальше...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну чемпионство нам в этом сезоне не светит, но в тройке быть обязаны!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:04) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
От матча к матчу..
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Знаю одно - Зинке чемпионом не быть

А Зинка в Чемпионате и не учавствует
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:02) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Браво Массимо! И весь Спартак!
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: ZeArt (Сегодня, 19:02) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Ну ниже первого точно займете что-нибудь.
Регистрация: 15.07.2017
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:01) #
  • +3
  •  (21)

Знаю одно - Зинке чемпионом не быть
Регистрация: 10.10.2013
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