Массимо Каррера: чемпионство? Мы в гонке, будем бороться до конца

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России."Конечно, не было легко, как показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей. Во втором тайме они начали давить, но мы не опускали руки, в результате забили, потом пропустили и еще забили. Нам удалось повернуть ситуацию в нашу пользу. Мы сыграли с командой, которая хорошо умеет играть в футбол, поэтому победа еще важнее.Чемпионство? Мы в гонке, будем бороться до конца. В мае увидим", - заявил Каррера.