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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: чемпионство? Мы в гонке, будем бороться до конца
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Краснодаром" (4:1) в матче 17-го тура чемпионата России.
"Конечно, не было легко, как показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей. Во втором тайме они начали давить, но мы не опускали руки, в результате забили, потом пропустили и еще забили. Нам удалось повернуть ситуацию в нашу пользу. Мы сыграли с командой, которая хорошо умеет играть в футбол, поэтому победа еще важнее.
Чемпионство? Мы в гонке, будем бороться до конца. В мае увидим", - заявил Каррера.
"Конечно, не было легко, как показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей. Во втором тайме они начали давить, но мы не опускали руки, в результате забили, потом пропустили и еще забили. Нам удалось повернуть ситуацию в нашу пользу. Мы сыграли с командой, которая хорошо умеет играть в футбол, поэтому победа еще важнее.
Чемпионство? Мы в гонке, будем бороться до конца. В мае увидим", - заявил Каррера.
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