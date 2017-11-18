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Роман Зобнин: спасибо болельщикам!

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после крупной победы над "Краснодаром" поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Спасибо болельщикам", - сказал Зобнин, послав воздушный поцелуй.

Напомним, Зобнин вышел на замену в перерыве гостевого матча против "Краснодара". Это была его первая игра после тяжелой травмы.

Rusfootball.info.
Сегодня, 19:07
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(3)
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рома..Спасибо,что вернулся!
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:49) #
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online

Цитата: SHIGA
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после крупного поражения от "Краснодара"



Что заготовили, то и написали. А тут такой облом. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:44) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после крупного поражения от "Краснодара"

Я уже два года не задавал этот вопрос, но вы вынуждаете повториться в который раз:

РЕДАКТОР НА САЙТЕ ЕСТЬ???

Все уехали чмокать у червя.. Тьфу брать вью у червя.. Ща выйдет.. И будет: Судья убил краснодар.. Красная Глушакова, красная Фернандо за фол перед штрафной, красная хорвату за игру рукой.. Все в этом духе и все это сглатывая и одновременно печатая вью
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после крупного поражения от "Краснодара"

Я уже два года не задавал этот вопрос, но вы вынуждаете повториться в который раз:

РЕДАКТОР НА САЙТЕ ЕСТЬ???


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:19) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: grisha
Бог - не фраер
Видят свиньи своё будущее на этом сайте


Бомжам обращаться за разъяснениями в лигу сексуальных меньшинств. )
Регистрация: 6.10.2009
№3 Написал: grisha (Сегодня, 19:14) #
  • -14
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Роман Зобнин после крупного поражения от "Краснодара" поблагодарил болельщиков за поддержку.
Бог - не фраер
Видят свиньи своё будущее на этом сайте
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:13) #
  • +3
  •  (3)
online

Роман Зобнин после крупного поражения от "Краснодара"


neutral_face
Регистрация: 19.06.2017
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:10) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
с возвращением Ромка!
Регистрация: 23.03.2009
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