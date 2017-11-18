Роман Зобнин: спасибо болельщикам!

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после крупной победы над "Краснодаром" поблагодарил болельщиков за поддержку."Спасибо болельщикам", - сказал Зобнин, послав воздушный поцелуй.Напомним, Зобнин вышел на замену в перерыве гостевого матча против "Краснодара". Это была его первая игра после тяжелой травмы.