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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виктор Классон: влияет ли критика в адрес Шалимова? Нет, я вообще не читаю российскую прессу
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон остался недоволен игрой своей команды в матче со «Спартаком» (1:4) и заявил, что не знает, о чём пишет российская пресса, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– С победой над Италией и выходом на чемпионат мира! Но что не получилось сегодня?
– Думаю, что здесь нужно использовать ту же тактику, что использовала наша сборная против итальянцев. Они доминировали на поле, давили на нас, но мы умело оборонялись, были командой, были вместе и хорошо справились.
– Получается, это тренерская ошибка в тактике?
– Вопрос не в тактике. Тактика не имеет значения, если команда не выкладывается и не играет как команда.
– В матчах против больших клубов имеется психологическая проблема?
– Я бы не сказал, что мы не можем настроиться против команд-лидеров. С ЦСКА мы должны были выигрывать, но сегодня «Спартак» был лучше. Такое бывает. Когда играешь с топовой командой, нужно сражаться, быть с ней на уровне. Когда чуть даёшь слабину, она уничтожает тебя.
– Сегодня болельщики «Спартака» скандировали «К вам приехал чемпион страны». Почувствовали, что действительно играли с чемпионом?
– У них отличные болельщики, этот матч был для них важен. Но я сомневаюсь, играли мы против чемпиона или просто против сильной команды.
– Насколько на команду влияет критика прессы в адрес тренера?
– Не влияет. Лично я российскую прессу не читаю вообще, другие игроки, наверное, тоже.
– Не считаете, что «Спартак» во 2-м тайме в некоторых моментах тянул время?
– Много раз такое происходило, это мешало нам созидать. Это очень расстраивало, но они умно поступили, их тактика сработала.
– Возвращаясь к сборной, не хотите пригласить в «Краснодар» того же Берга, чтобы шведская диаспора в команде разрасталась?
– Я не против, но это зависит не от меня, а от спортивного директора. У нас и без него хороших игроков хватает.
– Фёдор Смолов забил дважды сборной Испании, но сегодня отличиться не сумел. Со стороны есть мнение, что помешало сегодня?
– Там было несколько неплохих моментов, он пробил в перекладину. Сложно сказать. Если бы мяч отскочил в другую сторону – всё сложилось бы по-другому.
– С победой над Италией и выходом на чемпионат мира! Но что не получилось сегодня?
– Думаю, что здесь нужно использовать ту же тактику, что использовала наша сборная против итальянцев. Они доминировали на поле, давили на нас, но мы умело оборонялись, были командой, были вместе и хорошо справились.
– Получается, это тренерская ошибка в тактике?
– Вопрос не в тактике. Тактика не имеет значения, если команда не выкладывается и не играет как команда.
– В матчах против больших клубов имеется психологическая проблема?
– Я бы не сказал, что мы не можем настроиться против команд-лидеров. С ЦСКА мы должны были выигрывать, но сегодня «Спартак» был лучше. Такое бывает. Когда играешь с топовой командой, нужно сражаться, быть с ней на уровне. Когда чуть даёшь слабину, она уничтожает тебя.
– Сегодня болельщики «Спартака» скандировали «К вам приехал чемпион страны». Почувствовали, что действительно играли с чемпионом?
– У них отличные болельщики, этот матч был для них важен. Но я сомневаюсь, играли мы против чемпиона или просто против сильной команды.
– Насколько на команду влияет критика прессы в адрес тренера?
– Не влияет. Лично я российскую прессу не читаю вообще, другие игроки, наверное, тоже.
– Не считаете, что «Спартак» во 2-м тайме в некоторых моментах тянул время?
– Много раз такое происходило, это мешало нам созидать. Это очень расстраивало, но они умно поступили, их тактика сработала.
– Возвращаясь к сборной, не хотите пригласить в «Краснодар» того же Берга, чтобы шведская диаспора в команде разрасталась?
– Я не против, но это зависит не от меня, а от спортивного директора. У нас и без него хороших игроков хватает.
– Фёдор Смолов забил дважды сборной Испании, но сегодня отличиться не сумел. Со стороны есть мнение, что помешало сегодня?
– Там было несколько неплохих моментов, он пробил в перекладину. Сложно сказать. Если бы мяч отскочил в другую сторону – всё сложилось бы по-другому.
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