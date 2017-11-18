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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Квинси Промес: игра против "Краснодара" не была легкой для нас
Футболист московского "Спартака" Квинси Промес прокомментировал разгромную победу своей команды над "Краснодаром" в выездном матче.
– Если посмотреть на результат, можно сказать, что эта игра была легкой для нас. Но в действительности это не так.
– "Спартак" забил четыре мяча сегодня. Что насчет "Марибора"? Получится забить не меньше?
– Почему бы и нет. Мы пытались победить сегодня и поэтому забили четыре мяча. Даже, если мы выиграем 1:0 у "Марибора", я буду этим удовлетворен. Какой бы не был счет, это неважно. Нам будет нужна победа. Получилось забить четыре мяча? Это очень хорошо.
Сегодня была очень важная игра, которая позволила нам подняться вверх. Мы проделали отличную работу. Теперь мы можем спокойно отправляться в Марибор. Мы идем от игре к игре, поэтому я очень счастлив, что сегодня удалось победить.
– Вернулся Роман Зобнин. Команда, наверное, очень рада.
– Конечно! Это очень хороший игрок, как вы сами можете видеть.
Источник: www.rusfootball.info
– Если посмотреть на результат, можно сказать, что эта игра была легкой для нас. Но в действительности это не так.
– "Спартак" забил четыре мяча сегодня. Что насчет "Марибора"? Получится забить не меньше?
– Почему бы и нет. Мы пытались победить сегодня и поэтому забили четыре мяча. Даже, если мы выиграем 1:0 у "Марибора", я буду этим удовлетворен. Какой бы не был счет, это неважно. Нам будет нужна победа. Получилось забить четыре мяча? Это очень хорошо.
Сегодня была очень важная игра, которая позволила нам подняться вверх. Мы проделали отличную работу. Теперь мы можем спокойно отправляться в Марибор. Мы идем от игре к игре, поэтому я очень счастлив, что сегодня удалось победить.
– Вернулся Роман Зобнин. Команда, наверное, очень рада.
– Конечно! Это очень хороший игрок, как вы сами можете видеть.
Источник: www.rusfootball.info
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