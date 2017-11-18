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Квинси Промес: игра против "Краснодара" не была легкой для нас

Футболист московского "Спартака" Квинси Промес прокомментировал разгромную победу своей команды над "Краснодаром" в выездном матче.

– Если посмотреть на результат, можно сказать, что эта игра была легкой для нас. Но в действительности это не так.

– "Спартак" забил четыре мяча сегодня. Что насчет "Марибора"? Получится забить не меньше?
– Почему бы и нет. Мы пытались победить сегодня и поэтому забили четыре мяча. Даже, если мы выиграем 1:0 у "Марибора", я буду этим удовлетворен. Какой бы не был счет, это неважно. Нам будет нужна победа. Получилось забить четыре мяча? Это очень хорошо.

Сегодня была очень важная игра, которая позволила нам подняться вверх. Мы проделали отличную работу. Теперь мы можем спокойно отправляться в Марибор. Мы идем от игре к игре, поэтому я очень счастлив, что сегодня удалось победить.

– Вернулся Роман Зобнин. Команда, наверное, очень рада.
– Конечно! Это очень хороший игрок, как вы сами можете видеть.


Источник: www.rusfootball.info
Сегодня, 19:23
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(1)
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:53) #
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online

очевидно же, что с зимы он будет играть за МЮ или Реал
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Просто топчик..
Всех с праздником..
Может нам и играть всегда на контрах?)
Взрывная атака, взрывная полузащита..
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:33) #
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  •  (4)
online

красавчик
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тоха,отправляться в Марибор не надо! blush


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик ,Антоха!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
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