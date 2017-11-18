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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Георгий Джикия: игра была открытая и нам удалось использовать свои моменты
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу над "Краснодаром" (4:1).
- Показалось, что достаточно легко "Спартак" победил. Так ли это было?
- Ну да. Нормально было. 4:1. Всех с победой!
- В начале игры были опасные моменты у соперника, перекладина. Не получилось сразу в игру влиться?
- Да нет, была открытая игра. У них были моменты, у нас. Мы больше реализовали и заслуженно победили.
- С трибуны показалось, что судья немного сломал игру. Где надо не свистел, где не надо свистел. Вам так не показалось?
- Не знаю в каком моменте он сломал игру. Судейство комментировать не буду.
- Счет полностью отражает то, что происходило на поле?
- Опять же, повторюсь, что игра была открытая и нам удалось использовать свои моменты.
Сейчас будет готовиться к "Марибору", после чего будем думать о следующей игре.
- Команду как "Марибор" "Спартак" должен дома побеждать?
- Да, конечно, обязательно.
Rusfootball.info
- Показалось, что достаточно легко "Спартак" победил. Так ли это было?
- Ну да. Нормально было. 4:1. Всех с победой!
- В начале игры были опасные моменты у соперника, перекладина. Не получилось сразу в игру влиться?
- Да нет, была открытая игра. У них были моменты, у нас. Мы больше реализовали и заслуженно победили.
- С трибуны показалось, что судья немного сломал игру. Где надо не свистел, где не надо свистел. Вам так не показалось?
- Не знаю в каком моменте он сломал игру. Судейство комментировать не буду.
- Счет полностью отражает то, что происходило на поле?
- Опять же, повторюсь, что игра была открытая и нам удалось использовать свои моменты.
Сейчас будет готовиться к "Марибору", после чего будем думать о следующей игре.
- Команду как "Марибор" "Спартак" должен дома побеждать?
- Да, конечно, обязательно.
Rusfootball.info
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