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Георгий Джикия: игра была открытая и нам удалось использовать свои моменты

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу над "Краснодаром" (4:1).

- Показалось, что достаточно легко "Спартак" победил. Так ли это было?

- Ну да. Нормально было. 4:1. Всех с победой!

- В начале игры были опасные моменты у соперника, перекладина. Не получилось сразу в игру влиться?

- Да нет, была открытая игра. У них были моменты, у нас. Мы больше реализовали и заслуженно победили.

- С трибуны показалось, что судья немного сломал игру. Где надо не свистел, где не надо свистел. Вам так не показалось?

- Не знаю в каком моменте он сломал игру. Судейство комментировать не буду.

- Счет полностью отражает то, что происходило на поле?

- Опять же, повторюсь, что игра была открытая и нам удалось использовать свои моменты.

Сейчас будет готовиться к "Марибору", после чего будем думать о следующей игре.

- Команду как "Марибор" "Спартак" должен дома побеждать?

- Да, конечно, обязательно.

Rusfootball.info
Сегодня, 19:27
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