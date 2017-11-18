Георгий Джикия: игра была открытая и нам удалось использовать свои моменты

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу над "Краснодаром" (4:1).- Ну да. Нормально было. 4:1. Всех с победой!- Да нет, была открытая игра. У них были моменты, у нас. Мы больше реализовали и заслуженно победили.- Не знаю в каком моменте он сломал игру. Судейство комментировать не буду.- Опять же, повторюсь, что игра была открытая и нам удалось использовать свои моменты.Сейчас будет готовиться к "Марибору", после чего будем думать о следующей игре.- Да, конечно, обязательно.