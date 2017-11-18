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Промес вышел на шестое место в списке иностранных бомбардиров чемпионата

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, забивший четвертый гол команды в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1), вышел на шестое место в списке самых результативных легионеров в истории чемпионатов России, сообщает "Спорт-Экспресс".

Голландец, на счету которого значится 51 мяч, обогнал Кевина Кураньи, Назима Сулейманова, Сергея Корниленко и Ари.
Для того, чтобы обогнать Халка и войти в пятерку, Промесу нужно отличиться еще пять раз.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 21:27
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