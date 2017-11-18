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Дмитрий Аленичев: сочувствую "Спартаку-2", потому что поражения они не заслуживали

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился мнением о матче против "Спартака-2".

"В первую очередь, мне очень приятно, что я увидел сегодня на сибирской земле своих друзей – это тренерский штаб "Спартака", с которым работал, увидел тех ребят, которых привлекал к основному составу. В какой-то степени я сочувствую всем им, потому что поражения они не заслуживали. Об этом после игры я сказал Дмитрию Ивановичу Гунько и Ринату Дасаеву. Но в футболе часто так случается. При ничейном результате могли и мы пропустить… В любом случае мы победили, значит ребята наши были достойны этого – футбол их отблагодарил за это терпение. После игры я зашел в раздевалку, увидел сидевших ребят, которые даже не могут встать, пойти в душ… Именно так выгрызаются победы, на характере.

Если говорить по игре, то первый тайм получился немного сумбурным. Во втором тайме произвели замены, сделали две поправки, и провели его на хорошем уровне. Увеличились скорости, появилась мысль в действиях. Первый гол мы забили в стиле, не свойственном нам, после аута. Затем пропустили красивейший, на мой взгляд, гол со стороны спартаковской молодежи. Им это свойственно делать. В итоге сказался стандарт, который замкнул Саша Новиков. Если подвести итоги, то очень рад, что мы добились этих трех очков, эта победа дает нам право быть первыми, уходя на зимний перерыв. С другой стороны, в какой-то степени сочувствую "Спартаку", эта команда мне не безразлична", - цитирует Аленичева пресс-служба ФНЛ.
Теги: Аленичев Спартак-2 Енисей
Сегодня, 20:20
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№2 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 21:07) #
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Скажи, что они ещё на победу наиграли.
Регистрация: 6.02.2017
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Аленичев спасибо тебе за добрые слова,но это судья отменил чистый гол.
Регистрация: 12.02.2013
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