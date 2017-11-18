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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Аленичев: сочувствую "Спартаку-2", потому что поражения они не заслуживали
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился мнением о матче против "Спартака-2".
"В первую очередь, мне очень приятно, что я увидел сегодня на сибирской земле своих друзей – это тренерский штаб "Спартака", с которым работал, увидел тех ребят, которых привлекал к основному составу. В какой-то степени я сочувствую всем им, потому что поражения они не заслуживали. Об этом после игры я сказал Дмитрию Ивановичу Гунько и Ринату Дасаеву. Но в футболе часто так случается. При ничейном результате могли и мы пропустить… В любом случае мы победили, значит ребята наши были достойны этого – футбол их отблагодарил за это терпение. После игры я зашел в раздевалку, увидел сидевших ребят, которые даже не могут встать, пойти в душ… Именно так выгрызаются победы, на характере.
Если говорить по игре, то первый тайм получился немного сумбурным. Во втором тайме произвели замены, сделали две поправки, и провели его на хорошем уровне. Увеличились скорости, появилась мысль в действиях. Первый гол мы забили в стиле, не свойственном нам, после аута. Затем пропустили красивейший, на мой взгляд, гол со стороны спартаковской молодежи. Им это свойственно делать. В итоге сказался стандарт, который замкнул Саша Новиков. Если подвести итоги, то очень рад, что мы добились этих трех очков, эта победа дает нам право быть первыми, уходя на зимний перерыв. С другой стороны, в какой-то степени сочувствую "Спартаку", эта команда мне не безразлична", - цитирует Аленичева пресс-служба ФНЛ.
"В первую очередь, мне очень приятно, что я увидел сегодня на сибирской земле своих друзей – это тренерский штаб "Спартака", с которым работал, увидел тех ребят, которых привлекал к основному составу. В какой-то степени я сочувствую всем им, потому что поражения они не заслуживали. Об этом после игры я сказал Дмитрию Ивановичу Гунько и Ринату Дасаеву. Но в футболе часто так случается. При ничейном результате могли и мы пропустить… В любом случае мы победили, значит ребята наши были достойны этого – футбол их отблагодарил за это терпение. После игры я зашел в раздевалку, увидел сидевших ребят, которые даже не могут встать, пойти в душ… Именно так выгрызаются победы, на характере.
Если говорить по игре, то первый тайм получился немного сумбурным. Во втором тайме произвели замены, сделали две поправки, и провели его на хорошем уровне. Увеличились скорости, появилась мысль в действиях. Первый гол мы забили в стиле, не свойственном нам, после аута. Затем пропустили красивейший, на мой взгляд, гол со стороны спартаковской молодежи. Им это свойственно делать. В итоге сказался стандарт, который замкнул Саша Новиков. Если подвести итоги, то очень рад, что мы добились этих трех очков, эта победа дает нам право быть первыми, уходя на зимний перерыв. С другой стороны, в какой-то степени сочувствую "Спартаку", эта команда мне не безразлична", - цитирует Аленичева пресс-служба ФНЛ.
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