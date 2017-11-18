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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после разгромной победы над «Краснодаром» (4:1) назвал соперника претендентом на чемпионство и отметил, что ошибки начала сезона многому научили его команду, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Сегодня вы совершили 3 вынужденные замены, какая ситуация с травмированными?
– Завтра будет понятно, но я думаю, что ничего серьёзного. Думаю, более серьёзная травма у Ещенко, но узнаем завтра.
– «Краснодар» был так слаб или «Спартак» особо настроился и применил особые тактические схемы?
– Может, результат заставляет думать о том, соперник был слаб, но это не так. Мы сыграли отличный 1-й тайм, во 2-м они немного пождали нас, создали моменты. Нам удалось противостоять им, мы хорошо играли впереди, вели борьбу, сумели забить ещё. Считаю, что «Краснодар» остаётся выдающейся командой и до конца будет бороться за титул.
– Как оцените возвращение Зобнина и его игру справа в защите?
– В каком-то из матчей мы остались в меньшинстве, и он играл на этой позиции. Он провёл хороший матч. Это важная игрок для «Спартака», он может играть в разных позициях. Слава Богу, он выздоровел.
– Кажется, что у Пашалича проблемы с желанием и самоотдачей, если сравнивать с тем же Глушаковым. И насколько нужна была полученная им жёлтая карточка?
–Нет, он хорошо вошёл в игру. Если он выходит на поле, значит он заслуживает играть. Он бы не играл, если бы было так, как говоришь ты.
– Почему совершенно не играет Джано?
– В данный момент он не играет, потому что у меня другие идеи в голове. Он должен расти как игрок. На поле выходит 11 человек, на данный момент я воплощаю свои идеи таким образом.
– Почему вы считаете, что «Краснодар» остаётся претендентом на высокие места, если он проиграл всем соперникам в борьбе за чемпионство?
– Потому что до этого матча он был выше нас в таблице. Он играет в хороший футбол, располагает качественными футболистами. Поэтому они могут и будут бороться до конца.
– Сейчас вы вернули инстинкт убийцы, благодаря которому добивали соперников в концовке?
– Мы встали на правильный путь. Возможно, в начале нам было тяжело забыть то, что мы сделали в прошлом сезоне. Может, мы подумали, что будет где-то легче. Но ошибки учат. И мы поняли, что если не играем с такими желанием и самоотдачей, то можем проиграть. Это касается не только нашей, а любой команды.
– Сегодня вы совершили 3 вынужденные замены, какая ситуация с травмированными?
– Завтра будет понятно, но я думаю, что ничего серьёзного. Думаю, более серьёзная травма у Ещенко, но узнаем завтра.
– «Краснодар» был так слаб или «Спартак» особо настроился и применил особые тактические схемы?
– Может, результат заставляет думать о том, соперник был слаб, но это не так. Мы сыграли отличный 1-й тайм, во 2-м они немного пождали нас, создали моменты. Нам удалось противостоять им, мы хорошо играли впереди, вели борьбу, сумели забить ещё. Считаю, что «Краснодар» остаётся выдающейся командой и до конца будет бороться за титул.
– Как оцените возвращение Зобнина и его игру справа в защите?
– В каком-то из матчей мы остались в меньшинстве, и он играл на этой позиции. Он провёл хороший матч. Это важная игрок для «Спартака», он может играть в разных позициях. Слава Богу, он выздоровел.
– Кажется, что у Пашалича проблемы с желанием и самоотдачей, если сравнивать с тем же Глушаковым. И насколько нужна была полученная им жёлтая карточка?
–Нет, он хорошо вошёл в игру. Если он выходит на поле, значит он заслуживает играть. Он бы не играл, если бы было так, как говоришь ты.
– Почему совершенно не играет Джано?
– В данный момент он не играет, потому что у меня другие идеи в голове. Он должен расти как игрок. На поле выходит 11 человек, на данный момент я воплощаю свои идеи таким образом.
– Почему вы считаете, что «Краснодар» остаётся претендентом на высокие места, если он проиграл всем соперникам в борьбе за чемпионство?
– Потому что до этого матча он был выше нас в таблице. Он играет в хороший футбол, располагает качественными футболистами. Поэтому они могут и будут бороться до конца.
– Сейчас вы вернули инстинкт убийцы, благодаря которому добивали соперников в концовке?
– Мы встали на правильный путь. Возможно, в начале нам было тяжело забыть то, что мы сделали в прошлом сезоне. Может, мы подумали, что будет где-то легче. Но ошибки учат. И мы поняли, что если не играем с такими желанием и самоотдачей, то можем проиграть. Это касается не только нашей, а любой команды.
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