Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после разгромной победы над «Краснодаром» (4:1) назвал соперника претендентом на чемпионство и отметил, что ошибки начала сезона многому научили его команду, передаёт корреспондент– Завтра будет понятно, но я думаю, что ничего серьёзного. Думаю, более серьёзная травма у Ещенко, но узнаем завтра.– Может, результат заставляет думать о том, соперник был слаб, но это не так. Мы сыграли отличный 1-й тайм, во 2-м они немного пождали нас, создали моменты. Нам удалось противостоять им, мы хорошо играли впереди, вели борьбу, сумели забить ещё. Считаю, что «Краснодар» остаётся выдающейся командой и до конца будет бороться за титул.– В каком-то из матчей мы остались в меньшинстве, и он играл на этой позиции. Он провёл хороший матч. Это важная игрок для «Спартака», он может играть в разных позициях. Слава Богу, он выздоровел.–Нет, он хорошо вошёл в игру. Если он выходит на поле, значит он заслуживает играть. Он бы не играл, если бы было так, как говоришь ты.– В данный момент он не играет, потому что у меня другие идеи в голове. Он должен расти как игрок. На поле выходит 11 человек, на данный момент я воплощаю свои идеи таким образом.– Потому что до этого матча он был выше нас в таблице. Он играет в хороший футбол, располагает качественными футболистами. Поэтому они могут и будут бороться до конца.– Мы встали на правильный путь. Возможно, в начале нам было тяжело забыть то, что мы сделали в прошлом сезоне. Может, мы подумали, что будет где-то легче. Но ошибки учат. И мы поняли, что если не играем с такими желанием и самоотдачей, то можем проиграть. Это касается не только нашей, а любой команды.