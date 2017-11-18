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Андрей Синицын: не думаю, что 4:1 – это закономерный результат

Голкипер ФК "Краснодар" Андрей Синицын пообщался с журналистами после матча, в котором его команда крупно уступила "Спартаку".

– Как сегодня эта игра смотрелась с ворот?
– Скажем так, я не думаю, что мы так отвратительно играли сегодня, что заслужили подобный счет. У нас были моменты, а где-то они были и острее, чем у "Спартака". Но в целом, я думаю, 4:1 – не сказал бы, что это закономерный результат.

– Андрей, показалось, что после второго пропущенного мяча "Краснодар" просто посыпался.
– До этих двух мячей, может, мы даже играли ярче соперника. В перекладину попадали, подходы острые были, смотрелись. Потом как-то несуразно опять сыграли в обороне. Это, наверное, немного обескуражило нас. После перерыва нам не удалось навязать свою игру, отсюда и такой результат.

– Возвращаясь к первым двум мячам: казалось, что слишком легко их забивал "Спартак". Не так ли?
– Где-то невнимательность, наверное. Я не могу это смотреть, разбирать сразу.

– Классон сказал, что сегодня нужно было иначе сыграть против "Спартака". Вы согласны?
– Про это после игры надо рассуждать. Могли бы и иначе провести матч, могли проиграть, могли выиграть. Надо разбирать игру и делать какие-то выводы.

– А какой первоначальный план был на игру?
– Не скажу, что полностью с позиции силы, но и не от обороны. Хотели стараться играть в свой футбол: атакующий, яркий. Но что-то не удалось.

– Какой из пропущенных мячей стал самым обидным?
– Третий, наверное. Судья там посчитал почему-то, что не было нарушения на Смолове перед этим. Ничего не предвещало, а тут получаем третий гол.

– Как вообще вам поведение игроков соперника во втором тайме? Показалось, что было много затяжек времени.
– Я надеюсь, что это были не затяжки. Также надеюсь, что это были несерьезные травы. "Спартаку" хотелось бы пожелать удачи в Лиге Чемпионов.

– Команда реально понимает установки тренера. Эпизодически кажется, что игроки не знают, что им делать.
– Может быть, не всегда просто получается выполнять то, что нам говорят. Наверное, так и есть. Сложно сейчас об этом рассуждать.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Синицын Спартак Краснодар
Сегодня, 19:55
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3
(0)
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пожалуй , он прав . 4-1 слишком уж жестоко , возможно , не по игре , но ! атака Спартака оказалась слишком уж хороша в этом конкретном матче . Краснодар - был совсем не плох , игра смотрелась , нас - с победой , Краснодару - не унывать , с такой игрой у них всё будет нормально .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Когда оборона *овно может быть все что угодно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:58) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен,думаю где-то 2-6 был бы закономернее.
Регистрация: 12.02.2013
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