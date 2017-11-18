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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Синицын: не думаю, что 4:1 – это закономерный результат
Голкипер ФК "Краснодар" Андрей Синицын пообщался с журналистами после матча, в котором его команда крупно уступила "Спартаку".
– Как сегодня эта игра смотрелась с ворот?
– Скажем так, я не думаю, что мы так отвратительно играли сегодня, что заслужили подобный счет. У нас были моменты, а где-то они были и острее, чем у "Спартака". Но в целом, я думаю, 4:1 – не сказал бы, что это закономерный результат.
– Андрей, показалось, что после второго пропущенного мяча "Краснодар" просто посыпался.
– До этих двух мячей, может, мы даже играли ярче соперника. В перекладину попадали, подходы острые были, смотрелись. Потом как-то несуразно опять сыграли в обороне. Это, наверное, немного обескуражило нас. После перерыва нам не удалось навязать свою игру, отсюда и такой результат.
– Возвращаясь к первым двум мячам: казалось, что слишком легко их забивал "Спартак". Не так ли?
– Где-то невнимательность, наверное. Я не могу это смотреть, разбирать сразу.
– Классон сказал, что сегодня нужно было иначе сыграть против "Спартака". Вы согласны?
– Про это после игры надо рассуждать. Могли бы и иначе провести матч, могли проиграть, могли выиграть. Надо разбирать игру и делать какие-то выводы.
– А какой первоначальный план был на игру?
– Не скажу, что полностью с позиции силы, но и не от обороны. Хотели стараться играть в свой футбол: атакующий, яркий. Но что-то не удалось.
– Какой из пропущенных мячей стал самым обидным?
– Третий, наверное. Судья там посчитал почему-то, что не было нарушения на Смолове перед этим. Ничего не предвещало, а тут получаем третий гол.
– Как вообще вам поведение игроков соперника во втором тайме? Показалось, что было много затяжек времени.
– Я надеюсь, что это были не затяжки. Также надеюсь, что это были несерьезные травы. "Спартаку" хотелось бы пожелать удачи в Лиге Чемпионов.
– Команда реально понимает установки тренера. Эпизодически кажется, что игроки не знают, что им делать.
– Может быть, не всегда просто получается выполнять то, что нам говорят. Наверное, так и есть. Сложно сейчас об этом рассуждать.
Источник: www.rusfootball.info
– Как сегодня эта игра смотрелась с ворот?
– Скажем так, я не думаю, что мы так отвратительно играли сегодня, что заслужили подобный счет. У нас были моменты, а где-то они были и острее, чем у "Спартака". Но в целом, я думаю, 4:1 – не сказал бы, что это закономерный результат.
– Андрей, показалось, что после второго пропущенного мяча "Краснодар" просто посыпался.
– До этих двух мячей, может, мы даже играли ярче соперника. В перекладину попадали, подходы острые были, смотрелись. Потом как-то несуразно опять сыграли в обороне. Это, наверное, немного обескуражило нас. После перерыва нам не удалось навязать свою игру, отсюда и такой результат.
– Возвращаясь к первым двум мячам: казалось, что слишком легко их забивал "Спартак". Не так ли?
– Где-то невнимательность, наверное. Я не могу это смотреть, разбирать сразу.
– Классон сказал, что сегодня нужно было иначе сыграть против "Спартака". Вы согласны?
– Про это после игры надо рассуждать. Могли бы и иначе провести матч, могли проиграть, могли выиграть. Надо разбирать игру и делать какие-то выводы.
– А какой первоначальный план был на игру?
– Не скажу, что полностью с позиции силы, но и не от обороны. Хотели стараться играть в свой футбол: атакующий, яркий. Но что-то не удалось.
– Какой из пропущенных мячей стал самым обидным?
– Третий, наверное. Судья там посчитал почему-то, что не было нарушения на Смолове перед этим. Ничего не предвещало, а тут получаем третий гол.
– Как вообще вам поведение игроков соперника во втором тайме? Показалось, что было много затяжек времени.
– Я надеюсь, что это были не затяжки. Также надеюсь, что это были несерьезные травы. "Спартаку" хотелось бы пожелать удачи в Лиге Чемпионов.
– Команда реально понимает установки тренера. Эпизодически кажется, что игроки не знают, что им делать.
– Может быть, не всегда просто получается выполнять то, что нам говорят. Наверное, так и есть. Сложно сейчас об этом рассуждать.
Источник: www.rusfootball.info
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