Голкипер ФК "Краснодар" Андрей Синицын пообщался с журналистами после матча, в котором его команда крупно уступила "Спартаку".– Скажем так, я не думаю, что мы так отвратительно играли сегодня, что заслужили подобный счет. У нас были моменты, а где-то они были и острее, чем у "Спартака". Но в целом, я думаю, 4:1 – не сказал бы, что это закономерный результат.– До этих двух мячей, может, мы даже играли ярче соперника. В перекладину попадали, подходы острые были, смотрелись. Потом как-то несуразно опять сыграли в обороне. Это, наверное, немного обескуражило нас. После перерыва нам не удалось навязать свою игру, отсюда и такой результат.– Где-то невнимательность, наверное. Я не могу это смотреть, разбирать сразу.– Про это после игры надо рассуждать. Могли бы и иначе провести матч, могли проиграть, могли выиграть. Надо разбирать игру и делать какие-то выводы.– Не скажу, что полностью с позиции силы, но и не от обороны. Хотели стараться играть в свой футбол: атакующий, яркий. Но что-то не удалось.– Третий, наверное. Судья там посчитал почему-то, что не было нарушения на Смолове перед этим. Ничего не предвещало, а тут получаем третий гол.– Я надеюсь, что это были не затяжки. Также надеюсь, что это были несерьезные травы. "Спартаку" хотелось бы пожелать удачи в Лиге Чемпионов.– Может быть, не всегда просто получается выполнять то, что нам говорят. Наверное, так и есть. Сложно сейчас об этом рассуждать.www.rusfootball.info