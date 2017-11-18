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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Игорь Шалимов: в 1-м тайме сделали всё, от чего предостерегали, о чём предупреждали (видео)
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после поражения от «Спартака» со счётом 1:4 отметил важность первого гола и признал наличие у команды комплекса в матчах с топ-клубами, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Сделали в 1-м тайме всё, чего было делать нельзя, о чём предупреждали, к чему готовились. Потери на ровном месте, 6-7 атак организовали сами сопернику. Так играть сложно. Ты тратишь силы, когда бежишь назад, игра ломается, теряешь уверенности. Опять нас прибили. Пятую игру с такими командами мы заканчиваем 1-й тайм, проигрывая. Могло что-то поменяться, забей Классон в начале 2-го тайма. Ну а в конце мы оставляли зоны и нас добили.
– С чем связано появление Подберёзкина в основе, одного из худших игроков «Краснодара» в прессинге и контрпрессинге?
– Мы тренировались 10 дней, у нас выбор небольшой. На этой позиции мы видим только полузащитника. Выбираем между Жоаозиньо и Подберёзкиным, на тренировках он выглядел неплохо. А Жо на замену выходит лучше. Жигулёва мы рассматриваем в другой позиции. Лаборде? Мы не можем играть в нашу игру в 3 нападающих, да и Рики только после травмы.
– Вы говорили, что особого кризиса в команде нет. Но сегодняшняя игра показывает, что не всё в порядке. Не системный ли это сбой? Или может задача перед командой стоит такая, что можно играть в свою игру и проигрывать лидерам?
– Команды, которые набирают очки, обычно садятся на свою половину и отдают инициативу. Мы знаем, что тот же «Спартак» не так силён в позиционном нападении. Мы не готовы к такой игре, у нас другой менталитет. У нас вряд ли получится так играть. Никто не знает, как всё закончится, если мы начнём так играть. Может, мы получим не 4, а 5. Понятно, с этими командами мы выходим не опустив голову. Ребята старались, но нельзя пропускать первыми с этими командами. Абсолютно необязательный гол. 2 момента – 2 гола у них было до перерыва. И пошла совершенно другая игра.
Тут опять важен первый гол. Да, бессмысленно сейчас говорить про перекладину Смолова. Видимо, надо дождаться момента, когда мы забьём первыми. Сопернику становится намного сложнее, у всех огромные проблемы в позиционной атаке, особенно с примерно равными командами. Остальные 4 игры – это стандарты, которые мы поправили. Пока у нас эти игры складываются неудачно.
– С чем связано отсутствие Шарля Каборе сегодня?
– Он только позавчера ночью прилетел, провёл лишь одну тренировку. Тяжело, он сыграл ничего не значивший матч, 2 дня летел. Шишкин тренировался все эти дни и выглядел неплохо.
– С чем связана деградация результатов против лидеров по сравнению с временами Олега Кононова? Команда тоже не садилась в оборону, но не было ощущения, что «Краснодар» – команда другого уровня.
– Мне сложно сказать, я не помню, как тогда играла команда. Все говорят, что играла в атакующий футбол с лидерами. Вопрос, в каком состоянии были лидеры в тот день, сколько было побед. Копать глубоко не хочу, мы живём здесь и сегодня. Сейчас да, у нас на уровне какого-то комплекса игра с этими командами. Надо восстанавливаться, но тогда нам нельзя терять очки в матчах с менее сильными командами, нам предстоят ещё 3 игры.
– Вас не удивил «Спартак» сегодня?
–Нет, они по этой схеме играют с нами в 4 нападающих уже третью игру. Удивительно, но люди не теряют мячи, у них почти нет брака. Но это не удивительно, удивительно то, что у нас не получается так сохранять мячи. Когда мы увидели состав, мы поняли, что они будут играть как в 1-м круге.
– Надолго ли выбыл Павел Мамаев?
– Вряд ли мы его увидим в оставшихся трёх играх.
– Можно ли говорить, что «Краснодар» каждый матч начинает со слабой позиции, играя в позиционном нападении? И что с этим делать?
– Продолжать эту игру. Мы были на 3-м месте, забили немало с позиционных атак. Мы так играем, нам нравится. Надо быть более надёжными. Мы можем терять у штрафной, когда есть возможность сфолить или накрыть сразу. А в середине, когда у тебя такой простор за спиной... Будем доносить до игроков, работать дальше.
– Получается, что «Краснодар» может играть только с соперниками, уступающими в классе, а с лидерами надеяться на удачу в начале, не имея контрмер при пропущенном мяче? И за что борется сейчас «Краснодар»?
– Те команды надо ещё обыгрывать. Если мы будем набирать очки, то будем бороться. Если начнём терять в следующих играх, говорить не о чем. Команды, которые забивают, они закрываются, выбегают в контратаку и возвращаются назад. Какая у нас может быть контригра? Навал мы делаем за 5 минут до конца, когда пытаемся организовать давление.
– Сделали в 1-м тайме всё, чего было делать нельзя, о чём предупреждали, к чему готовились. Потери на ровном месте, 6-7 атак организовали сами сопернику. Так играть сложно. Ты тратишь силы, когда бежишь назад, игра ломается, теряешь уверенности. Опять нас прибили. Пятую игру с такими командами мы заканчиваем 1-й тайм, проигрывая. Могло что-то поменяться, забей Классон в начале 2-го тайма. Ну а в конце мы оставляли зоны и нас добили.
– С чем связано появление Подберёзкина в основе, одного из худших игроков «Краснодара» в прессинге и контрпрессинге?
– Мы тренировались 10 дней, у нас выбор небольшой. На этой позиции мы видим только полузащитника. Выбираем между Жоаозиньо и Подберёзкиным, на тренировках он выглядел неплохо. А Жо на замену выходит лучше. Жигулёва мы рассматриваем в другой позиции. Лаборде? Мы не можем играть в нашу игру в 3 нападающих, да и Рики только после травмы.
– Вы говорили, что особого кризиса в команде нет. Но сегодняшняя игра показывает, что не всё в порядке. Не системный ли это сбой? Или может задача перед командой стоит такая, что можно играть в свою игру и проигрывать лидерам?
– Команды, которые набирают очки, обычно садятся на свою половину и отдают инициативу. Мы знаем, что тот же «Спартак» не так силён в позиционном нападении. Мы не готовы к такой игре, у нас другой менталитет. У нас вряд ли получится так играть. Никто не знает, как всё закончится, если мы начнём так играть. Может, мы получим не 4, а 5. Понятно, с этими командами мы выходим не опустив голову. Ребята старались, но нельзя пропускать первыми с этими командами. Абсолютно необязательный гол. 2 момента – 2 гола у них было до перерыва. И пошла совершенно другая игра.
Тут опять важен первый гол. Да, бессмысленно сейчас говорить про перекладину Смолова. Видимо, надо дождаться момента, когда мы забьём первыми. Сопернику становится намного сложнее, у всех огромные проблемы в позиционной атаке, особенно с примерно равными командами. Остальные 4 игры – это стандарты, которые мы поправили. Пока у нас эти игры складываются неудачно.
– С чем связано отсутствие Шарля Каборе сегодня?
– Он только позавчера ночью прилетел, провёл лишь одну тренировку. Тяжело, он сыграл ничего не значивший матч, 2 дня летел. Шишкин тренировался все эти дни и выглядел неплохо.
– С чем связана деградация результатов против лидеров по сравнению с временами Олега Кононова? Команда тоже не садилась в оборону, но не было ощущения, что «Краснодар» – команда другого уровня.
– Мне сложно сказать, я не помню, как тогда играла команда. Все говорят, что играла в атакующий футбол с лидерами. Вопрос, в каком состоянии были лидеры в тот день, сколько было побед. Копать глубоко не хочу, мы живём здесь и сегодня. Сейчас да, у нас на уровне какого-то комплекса игра с этими командами. Надо восстанавливаться, но тогда нам нельзя терять очки в матчах с менее сильными командами, нам предстоят ещё 3 игры.
– Вас не удивил «Спартак» сегодня?
–Нет, они по этой схеме играют с нами в 4 нападающих уже третью игру. Удивительно, но люди не теряют мячи, у них почти нет брака. Но это не удивительно, удивительно то, что у нас не получается так сохранять мячи. Когда мы увидели состав, мы поняли, что они будут играть как в 1-м круге.
– Надолго ли выбыл Павел Мамаев?
– Вряд ли мы его увидим в оставшихся трёх играх.
– Можно ли говорить, что «Краснодар» каждый матч начинает со слабой позиции, играя в позиционном нападении? И что с этим делать?
– Продолжать эту игру. Мы были на 3-м месте, забили немало с позиционных атак. Мы так играем, нам нравится. Надо быть более надёжными. Мы можем терять у штрафной, когда есть возможность сфолить или накрыть сразу. А в середине, когда у тебя такой простор за спиной... Будем доносить до игроков, работать дальше.
– Получается, что «Краснодар» может играть только с соперниками, уступающими в классе, а с лидерами надеяться на удачу в начале, не имея контрмер при пропущенном мяче? И за что борется сейчас «Краснодар»?
– Те команды надо ещё обыгрывать. Если мы будем набирать очки, то будем бороться. Если начнём терять в следующих играх, говорить не о чем. Команды, которые забивают, они закрываются, выбегают в контратаку и возвращаются назад. Какая у нас может быть контригра? Навал мы делаем за 5 минут до конца, когда пытаемся организовать давление.
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