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"Арсенал" и "Рубин" голов не забили

Чемпионат России

17 тур

"Арсенал" - "Рубин" 0:0



"Арсенал": Габулов, Беляев, Хагуш, Григалава, Сунзу, Кирилл Комбаров, Ткачёв (Александров, 80), Горбатенко, Чаушич (Берхамов, 70), Бурчану, Джорджевич (Расич, 87)

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Сигурдссон, Набиуллин, Руслан Камболов, М'Вила, Оздоев, Канунников (Лестьенн, 80), Жемалетдинов (Азмун, 72)
Теги: Арсенал Тула Рубин
Сегодня, 20:55
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:28) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Бердыев не виноват, он святой.
Игроки подлецы виноваты, он их таскает за собой, вот они и чувствуют свою незаменимость.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KecoH
Позорная, трусливая игра Рубина! Бердыев - уходи. Ставьте любого тренера, который хоть ставит игру в футбол, а не тупо пихает в состав всех защитников и иранца. Любого - Чалого, Биляша, Силкина, Радимова...Кто хоть умеет понимать, нужны ему 3 защитника в составе, когда контроль мяча 65+% или нет.

Все игроки атаки адекватные были на замене - Карадениз, Льестенн, Рочина, Ахметов, Цакташ. Почему Азмун лучше всех них? Почему он выходит постоянно? Почему он меняет не Канунникова (за 60 минут который вообще мяча не получал, Жемалетдинов все это время только ударял)? Почему мы играем на столько трусливо и бесполезно?

Выход Иранца постоянно - это явно не его заявление (кто лучше, тот и играет). Маринуются просто хорошие и адекватные игроки. В атаке бесполезны просто - не могут защитники придумывать что-то.

Характерно, что было два голевых момента, один из которых запорол Сигурдссон. Ясное дело - он все карьеру играет защитником! Очень жаль. что в конце нам не забили.

Но на последних минутах Арсенал идет вабанк - ВСЕ ИГРОКИ БЕГУТ В ШТРАФНУЮ! 9 человек находятся в штрафной! Двое - около нее. Мяч подает Габулов. А атаку до этого - Оздоева поддерживали 2 игрока - Азмун и Льестенн. 5 защитников оставались на свой половине поля. Замены с такой игрой на 70+ минуте, и не убираются ни один из 8 защитников....Это жесть просто. Мы не то что не даем играть никому, мы и сами то не играем. Именно такая безликая игра заслуживает вылета в фнл. На стадионе и так народа нет, так еще давайте с тулой показывайте вот такую трусливую игру. Кто на Вас ходить то будет?


Терпения надо набраться,туркмен знает свое дело.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Позорная, трусливая игра Рубина! Бердыев - уходи. Ставьте любого тренера, который хоть ставит игру в футбол, а не тупо пихает в состав всех защитников и иранца. Любого - Чалого, Биляша, Силкина, Радимова...Кто хоть умеет понимать, нужны ему 3 защитника в составе, когда контроль мяча 65+% или нет.

Все игроки атаки адекватные были на замене - Карадениз, Льестенн, Рочина, Ахметов, Цакташ. Почему Азмун лучше всех них? Почему он выходит постоянно? Почему он меняет не Канунникова (за 60 минут который вообще мяча не получал, Жемалетдинов все это время только ударял)? Почему мы играем на столько трусливо и бесполезно?

Выход Иранца постоянно - это явно не его заявление (кто лучше, тот и играет). Маринуются просто хорошие и адекватные игроки. В атаке бесполезны просто - не могут защитники придумывать что-то.

Характерно, что было два голевых момента, один из которых запорол Сигурдссон. Ясное дело - он все карьеру играет защитником! Очень жаль. что в конце нам не забили.

Но на последних минутах Арсенал идет вабанк - ВСЕ ИГРОКИ БЕГУТ В ШТРАФНУЮ! 9 человек находятся в штрафной! Двое - около нее. Мяч подает Габулов. А атаку до этого - Оздоева поддерживали 2 игрока - Азмун и Льестенн. 5 защитников оставались на свой половине поля. Замены с такой игрой на 70+ минуте, и не убираются ни один из 8 защитников....Это жесть просто. Мы не то что не даем играть никому, мы и сами то не играем. Именно такая безликая игра заслуживает вылета в фнл. На стадионе и так народа нет, так еще давайте с тулой показывайте вот такую трусливую игру. Кто на Вас ходить то будет?
Регистрация: 5.08.2015
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