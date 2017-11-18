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"Халл" Слуцкого упустил победу над "Ипсвичем"

Чемпионшип, 17-й тур

"Халл Сити" - "Ипсвич Таун" 2:2 (1:1)

Голы: Макголдрик, 6 (0:1). Боуэн, 34 (1:1). Дико, 51 (2:1). Спенс, 88 (2:2).

В турнирной таблице "Халл" под руководством Леонида Слуцкого занимает 20-е место, набрав 17 очков, "Ипсвич" с 25 очками идет седьмым.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 22:27
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№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как только Лёнчика назначили я сразу сказал : до Нового года не доработает, потому что - м.дак... пошёл туда где - болото и выход один - пинок под жопу...
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:23) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
и акция болельщиков в поддержку таких как Слуцкий не помогла,неужели еще не уволили этого вареника распечатанного? smile
Регистрация: 3.08.2016
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