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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: хочу всем скептикам закрыть рот, которые не верили в "Спартак"
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 17-м туре Премьер-Лиги с "Краснодаром" (4:1).
- Честно говоря, я хочу всем скептикам закрыть рот, которые не верили в "Спартак", наверное, только я в него и верил. Москвичи произвели фурор, шедевр. Так играют в футбол люди мастеровитые, они для меня просто сделали праздник. Не только красно-белые, но и "Краснодар" тоже, потому что получился открытый и честный футбол, было забито пять мячей и все голы на любой вкус и цвет. "Спартак" произвел очень приятное и громадное впечатление. Еще раз повторяю, красно-белые после сегодняшней игры, где они обыграли сильную и мощную команду "Краснодар" со счетом 4:1, уже серьезно включились в гонку за медали. За какие? Ну, это мы в будущем посмотрим, за какие медали они смогут побороться, потому что играть еще прилично много матчей.
То, что сегодня был футбольный спектакль, - то это без сомнения. Я думаю, если на стадион сегодня пришли люди в независимости ни отчего, независимо за какую команду болеют, то они получили большое удовольствие от игры. Такие матчи смотреть приятно, потому что, во-первых, красивые комбинации. Во-вторых, все на скорости. В-третьих, никакой грубости - была мужская боевая профессиональная игра, но сегодня было наяву показано какая команда сильнее. Как в техническом отношении, так и в тактическом плане. Если говорить по существу, то футболисты "Спартака" просто сильнее и мастеровитее краснодарцев, особенно в линии нападении.
Меня сильно удивило, что Массимо Каррера выставил тактику на сегодняшний матч - 4-2-4. Для меня это стало большой неожиданностью. Он выставил все, что у него было впереди. Адриано, Промеса, Мельгарехо, Зе Луиша - всю атакующую мощь он выставил. И как мне показалось, этот ход итальянца сбил с толку Игоря Шалимова - он не был к этому готов. Только потом тренер "Краснодара" разобрался, как и что противопоставить москвичам. Я считаю, что сегодня красно-белые играли в абсолютно атакующий футбол, и у на меня произвел большое впечатление. Я аплодирую Каррере, потому что он полностью тактически переиграл Шалимова.
Предстоящий матч против "Марибора"? Если "Спартак" будет против них играть так, как играл сегодня, то словенцам ловить в этой встрече нечего. Москвичи наголову сильнее словенского клуба. А что касается ближайших игр в чемпионате России, то красно-белым предстоят сильные соперники такие как: "Зенит", "Арсенал", ЦСКА. Но я повторюсь, если "Спартак" будет играть со всеми так, как они играли сегодня, то всем соперникам в матчах с красно-белыми будет ловить нечего.
- Честно говоря, я хочу всем скептикам закрыть рот, которые не верили в "Спартак", наверное, только я в него и верил. Москвичи произвели фурор, шедевр. Так играют в футбол люди мастеровитые, они для меня просто сделали праздник. Не только красно-белые, но и "Краснодар" тоже, потому что получился открытый и честный футбол, было забито пять мячей и все голы на любой вкус и цвет. "Спартак" произвел очень приятное и громадное впечатление. Еще раз повторяю, красно-белые после сегодняшней игры, где они обыграли сильную и мощную команду "Краснодар" со счетом 4:1, уже серьезно включились в гонку за медали. За какие? Ну, это мы в будущем посмотрим, за какие медали они смогут побороться, потому что играть еще прилично много матчей.
То, что сегодня был футбольный спектакль, - то это без сомнения. Я думаю, если на стадион сегодня пришли люди в независимости ни отчего, независимо за какую команду болеют, то они получили большое удовольствие от игры. Такие матчи смотреть приятно, потому что, во-первых, красивые комбинации. Во-вторых, все на скорости. В-третьих, никакой грубости - была мужская боевая профессиональная игра, но сегодня было наяву показано какая команда сильнее. Как в техническом отношении, так и в тактическом плане. Если говорить по существу, то футболисты "Спартака" просто сильнее и мастеровитее краснодарцев, особенно в линии нападении.
Меня сильно удивило, что Массимо Каррера выставил тактику на сегодняшний матч - 4-2-4. Для меня это стало большой неожиданностью. Он выставил все, что у него было впереди. Адриано, Промеса, Мельгарехо, Зе Луиша - всю атакующую мощь он выставил. И как мне показалось, этот ход итальянца сбил с толку Игоря Шалимова - он не был к этому готов. Только потом тренер "Краснодара" разобрался, как и что противопоставить москвичам. Я считаю, что сегодня красно-белые играли в абсолютно атакующий футбол, и у на меня произвел большое впечатление. Я аплодирую Каррере, потому что он полностью тактически переиграл Шалимова.
Предстоящий матч против "Марибора"? Если "Спартак" будет против них играть так, как играл сегодня, то словенцам ловить в этой встрече нечего. Москвичи наголову сильнее словенского клуба. А что касается ближайших игр в чемпионате России, то красно-белым предстоят сильные соперники такие как: "Зенит", "Арсенал", ЦСКА. Но я повторюсь, если "Спартак" будет играть со всеми так, как они играли сегодня, то всем соперникам в матчах с красно-белыми будет ловить нечего.
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