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Валерий Рейнгольд: хочу всем скептикам закрыть рот, которые не верили в "Спартак"

Валерий Рейнгольд: хочу всем скептикам закрыть рот, которые не верили в "Спартак"Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 17-м туре Премьер-Лиги с "Краснодаром" (4:1).

- Честно говоря, я хочу всем скептикам закрыть рот, которые не верили в "Спартак", наверное, только я в него и верил. Москвичи произвели фурор, шедевр. Так играют в футбол люди мастеровитые, они для меня просто сделали праздник. Не только красно-белые, но и "Краснодар" тоже, потому что получился открытый и честный футбол, было забито пять мячей и все голы на любой вкус и цвет. "Спартак" произвел очень приятное и громадное впечатление. Еще раз повторяю, красно-белые после сегодняшней игры, где они обыграли сильную и мощную команду "Краснодар" со счетом 4:1, уже серьезно включились в гонку за медали. За какие? Ну, это мы в будущем посмотрим, за какие медали они смогут побороться, потому что играть еще прилично много матчей.

То, что сегодня был футбольный спектакль, - то это без сомнения. Я думаю, если на стадион сегодня пришли люди в независимости ни отчего, независимо за какую команду болеют, то они получили большое удовольствие от игры. Такие матчи смотреть приятно, потому что, во-первых, красивые комбинации. Во-вторых, все на скорости. В-третьих, никакой грубости - была мужская боевая профессиональная игра, но сегодня было наяву показано какая команда сильнее. Как в техническом отношении, так и в тактическом плане. Если говорить по существу, то футболисты "Спартака" просто сильнее и мастеровитее краснодарцев, особенно в линии нападении.

Меня сильно удивило, что Массимо Каррера выставил тактику на сегодняшний матч - 4-2-4. Для меня это стало большой неожиданностью. Он выставил все, что у него было впереди. Адриано, Промеса, Мельгарехо, Зе Луиша - всю атакующую мощь он выставил. И как мне показалось, этот ход итальянца сбил с толку Игоря Шалимова - он не был к этому готов. Только потом тренер "Краснодара" разобрался, как и что противопоставить москвичам. Я считаю, что сегодня красно-белые играли в абсолютно атакующий футбол, и у на меня произвел большое впечатление. Я аплодирую Каррере, потому что он полностью тактически переиграл Шалимова.

Предстоящий матч против "Марибора"? Если "Спартак" будет против них играть так, как играл сегодня, то словенцам ловить в этой встрече нечего. Москвичи наголову сильнее словенского клуба. А что касается ближайших игр в чемпионате России, то красно-белым предстоят сильные соперники такие как: "Зенит", "Арсенал", ЦСКА. Но я повторюсь, если "Спартак" будет играть со всеми так, как они играли сегодня, то всем соперникам в матчах с красно-белыми будет ловить нечего.
Теги: Рейнгольд Спартак
Вчера, 23:50
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№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:43) #
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online

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Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Где то уже слышали -" Спартак разорвет Зенит, ловить им нечего". Вот только рваным оказался именно Спартак 5-1.

Ну что , ссышься уже ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 00:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt
Опять дедушка слюной брызжет от радости.

Также как и вы желчью при слове Спартак


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:25) #
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Обалдел дед. Классный тренер Карера уделал никчемность, и уже...
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: ZeArt (Сегодня, 00:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Опять дедушка слюной брызжет от радости.
Регистрация: 15.07.2017
№1 Написал: yuri спб (Вчера, 23:56) #
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Где то уже слышали -" Спартак разорвет Зенит, ловить им нечего". Вот только рваным оказался именно Спартак 5-1.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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