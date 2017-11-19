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Антонио Конте: нам было необходимо начать этот отрезок сезона в позитивном ключе

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о победе над "Вест Бромвичем" в 12-м туре чемпионата Англии.

"Мы сумели начать этот непростой период с уверенной победы, особенно против "Вест Бромвича". Не стоит забывать о том, что в прошлом сезоне нам пришлось очень непросто в матчах с ними. Мы выиграли обе встречи со счетом 1:0, но это были крайне тяжелые победы.

Сегодня нам было проще благодаря сильному началу встречи и максимальной концентрации. Вся команда действовала уверенно, а нападающие достигли великолепного понимания друг друга. Мы провели отличную игру, но у "Вест Брома" действительно непростая и физически мощная команда.

Подобная победа важна для обретения укрепления уверенности, особенно в преддверии решающего матча в среду. Думаю, это будет ключевая на данном этапе игра сезона, поскольку победа позволит нам выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Именно поэтому нам было необходимо начать этот отрезок сезона в позитивном ключе", - цитирует Конте ВВС.
Теги: Конте Челси Вест Бромвич
Сегодня, 08:21
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