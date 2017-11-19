Арсен Венгер: Озил был полезен не только в атаке, но и в обороне

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата Англии над "Тоттенхэмом" (2:0)."Безусловно, нам повезло, что Алексис Санчес не участвовал в играх сборных и подошёл к игре свежим.Месут Озил сегодня заслужил похвалу, потому что он сегодня был полезен не только в атаке, но и в обороне", - цитирует французского специалиста ВВС.