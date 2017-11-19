Жозе Моуринью: мы можем спать крепко, потому что хорошо сделали свою работу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Ньюкаслом" в 12-м туре чемпионата Англии."Заслуженная победа. Здорово отреагировали на пропущенный мяч. Бенитес — очень умный тренер, у нас были проблемы. Сегодня мы можем спать крепко, потому что хорошо сделали свою работу", — цитирует Моуринью ВВС.