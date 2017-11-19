Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионшипа с "Ипсвичем" (2:2)."Много проблем у нас в последнее время, и сегодня мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах. Сделали шаг вперед, показали действительно хороший футбол.Понимаю разочарование результатом, но нужно фокусироваться на позитивных вещах. Я тоже расстроен. У меня хорошие отношения с игроками, но следующий матч уже через три дня.Владелец клуба встретится с фанатами в среду, и, надеюсь, они разойдутся, пожав руки. Если у нас не будет проблем внутри клуба, это пойдет на пользу всем", - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.