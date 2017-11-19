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Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионшипа с "Ипсвичем" (2:2).

"Много проблем у нас в последнее время, и сегодня мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах. Сделали шаг вперед, показали действительно хороший футбол.

Понимаю разочарование результатом, но нужно фокусироваться на позитивных вещах. Я тоже расстроен. У меня хорошие отношения с игроками, но следующий матч уже через три дня.

Владелец клуба встретится с фанатами в среду, и, надеюсь, они разойдутся, пожав руки. Если у нас не будет проблем внутри клуба, это пойдет на пользу всем", - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 10:21
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:44) #
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Думаю через неделю две Леня будет в Краснодаре !!!
Регистрация: 9.09.2016
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