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Златан Ибрагимович: львы восстанавливаются не так, как люди

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение на поле после длительного отсутствия из-за травмы.

"Испытал особенные чувства. Быстрое восстановление? Львы восстанавливаются не так, как люди", - приводит слова Ибрагимовича BT Sport.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:49
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