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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Златан Ибрагимович: львы восстанавливаются не так, как люди
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение на поле после длительного отсутствия из-за травмы.
"Испытал особенные чувства. Быстрое восстановление? Львы восстанавливаются не так, как люди", - приводит слова Ибрагимовича BT Sport.
"Испытал особенные чувства. Быстрое восстановление? Львы восстанавливаются не так, как люди", - приводит слова Ибрагимовича BT Sport.
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