Златан Ибрагимович: львы восстанавливаются не так, как люди

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение на поле после длительного отсутствия из-за травмы."Испытал особенные чувства. Быстрое восстановление? Львы восстанавливаются не так, как люди", - приводит слова Ибрагимовича BT Sport.