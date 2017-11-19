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"Уфа" - "Урал": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Урала" на матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Кротов.

Запасные: Шелия, Сухов, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Абдулавов, Фатай.

"Урал": Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Меркулов, Динга, Фидлер, Манучарян, Портнягин, Щербаков.
Теги: Уфа Урал
Сегодня, 10:50
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