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"Шериф" стал чемпионом Молдовы в 16-й раз

Соперник "Локомотива" по групповому раунду Лиги Европы, "Шериф" в субботу стал чемпионом Молдовы уже в 16-й раз.

Это произошло после гостевой победы над "Милсами" со счетом 2:0.
Теги: Шериф
Сегодня, 12:14
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