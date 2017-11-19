"Шериф" стал чемпионом Молдовы в 16-й раз

Соперник "Локомотива" по групповому раунду Лиги Европы, "Шериф" в субботу стал чемпионом Молдовы уже в 16-й раз.Это произошло после гостевой победы над "Милсами" со счетом 2:0.