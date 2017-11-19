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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Поль Погба: для победы в чемпионате нам нужны все футболисты
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своем возвращении на поле после травмы.
"Я очень упорно тренировался, чтобы вернуться в строй. В предыдущих сезонах у меня тоже были травмы, но небольшие. В АПЛ футбол интенсивнее, чем в Италии, поэтому нужно было позаботиться о восстановлении.
Златан тоже вернулся, как и Рохо. Сезон длинный, так что все игроки должны быть в форме. Для победы в чемпионате нам нужны все футболисты", - цитирует Погба пресс-служба "МЮ".
"Я очень упорно тренировался, чтобы вернуться в строй. В предыдущих сезонах у меня тоже были травмы, но небольшие. В АПЛ футбол интенсивнее, чем в Италии, поэтому нужно было позаботиться о восстановлении.
Златан тоже вернулся, как и Рохо. Сезон длинный, так что все игроки должны быть в форме. Для победы в чемпионате нам нужны все футболисты", - цитирует Погба пресс-служба "МЮ".
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