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Иван Пауревич: планировали, что будем прессинговать с первых минут и играть агрессивно

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) отметил, что уфимцы с первых минут планировали прессинговать и играть агрессивно.

"Мы были готовы к такому силовому футболу. Планировали, что будем прессинговать с первых минут и играть агрессивно. Сначала был хороший момент у Живоглядова, и потом по тайму было много хороших возможностей для взятия ворот. Забили гол, теперь надо не расслабляться и продолжать в том же духе", – сказал Пауревич в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Пауревич Уфа Урал
Сегодня, 12:49
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