Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:21
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (3)
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (3)
Вчера, 23:02
Георгий Джикия: три месяца каникул убирал школьную территорию, траву косил, батареи красил (7)
Георгий Джикия: три месяца каникул убирал школьную территорию, траву косил, батареи красил (7)
Вчера, 22:27
"Халл" Слуцкого упустил победу над "Ипсвичем" (7)
"Халл" Слуцкого упустил победу над "Ипсвичем" (7)
Вчера, 21:37
Джефферсон Фарфан: для сборной Перу лучшее ещё впереди (2)
Джефферсон Фарфан: для сборной Перу лучшее ещё впереди (2)
Вчера, 21:29
Миодраг Божович: никто не заслужил сегодня победы (3)
Миодраг Божович: никто не заслужил сегодня победы (3)
Вчера, 21:27
Евгений Кафельников: только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать (25)
Евгений Кафельников: только "Спартак" такие эмоции всему населению России может давать (25)
Иван Пауревич: планировали, что будем прессинговать с первых минут и играть агрессивно
Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) отметил, что уфимцы с первых минут планировали прессинговать и играть агрессивно.
"Мы были готовы к такому силовому футболу. Планировали, что будем прессинговать с первых минут и играть агрессивно. Сначала был хороший момент у Живоглядова, и потом по тайму было много хороших возможностей для взятия ворот. Забили гол, теперь надо не расслабляться и продолжать в том же духе", – сказал Пауревич в эфире телеканала "Наш футбол".
"Мы были готовы к такому силовому футболу. Планировали, что будем прессинговать с первых минут и играть агрессивно. Сначала был хороший момент у Живоглядова, и потом по тайму было много хороших возможностей для взятия ворот. Забили гол, теперь надо не расслабляться и продолжать в том же духе", – сказал Пауревич в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.