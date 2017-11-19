"Анжи" - "Локомотив": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Локомотива" на предстоящий матч 17-го тура РФПЛ.Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев.Запасные: Будаков, Шлеев, Армаш, Эльмурзаев, Кацаев, Афонин, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.Запасные: Медведев, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Галанин, Тугарев, Лысов.