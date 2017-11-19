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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Анжи" - "Локомотив": стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Локомотива" на предстоящий матч 17-го тура РФПЛ.
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев.
Запасные: Будаков, Шлеев, Армаш, Эльмурзаев, Кацаев, Афонин, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.
Запасные: Медведев, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Галанин, Тугарев, Лысов.
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев.
Запасные: Будаков, Шлеев, Армаш, Эльмурзаев, Кацаев, Афонин, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.
Запасные: Медведев, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Галанин, Тугарев, Лысов.
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