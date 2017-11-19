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"Анжи" - "Локомотив": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Локомотива" на предстоящий матч 17-го тура РФПЛ.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев.

Запасные: Будаков, Шлеев, Армаш, Эльмурзаев, Кацаев, Афонин, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.

"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.

Запасные: Медведев, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Галанин, Тугарев, Лысов.
Теги: Анжи Локомотив
Сегодня, 13:10
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№5 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 14:03) #
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online
Болеет за:
«Анжи»
Зенит сегодня за Анжи?) Да все лидеры сегодня за Анжи.
Регистрация: 19.03.2013
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
почему не Медведев?
ведь подписывали как конкурента Маринато же


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:46) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: МАРТ
"голубое" пятно будет болеть ха СВОИХ....за АНЖИ..

Вместе с судейкой


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
"голубое" пятно будет болеть ха СВОИХ....за АНЖИ..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Есть опасения, что Локо сегодня сольёт игру


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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