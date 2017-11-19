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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Уфа" забила два безответных мяча "Уралу"
В матче 17-го тура чемпионата России "Уфа" под руководством Сергея Семака одержала победу над "Уралом".
Чемпионат России
17 тур
"Уфа" - "Урал" 2:0
Голы: Стоцкий, 30, Кротов, 62
Нереализованный пенальти: Бикфалви, 89
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, (Обляков, 77), Кротов, (Абдулавов, 74).
"Урал": Годзюр, Данцев, (Меркулов, 84), Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, (Портнягин, 46), Кулаков, Ильин, (Манучарян, 61), Бикфалви.
Предупреждения: Балажиц, 29, Пауревич, 35, Сысуев, 36, Живоглядов, 76, Никитин, 88
Чемпионат России
17 тур
"Уфа" - "Урал" 2:0
Голы: Стоцкий, 30, Кротов, 62
Нереализованный пенальти: Бикфалви, 89
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, (Обляков, 77), Кротов, (Абдулавов, 74).
"Урал": Годзюр, Данцев, (Меркулов, 84), Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, (Портнягин, 46), Кулаков, Ильин, (Манучарян, 61), Бикфалви.
Предупреждения: Балажиц, 29, Пауревич, 35, Сысуев, 36, Живоглядов, 76, Никитин, 88
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