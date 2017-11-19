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"Уфа" забила два безответных мяча "Уралу"

В матче 17-го тура чемпионата России "Уфа" под руководством Сергея Семака одержала победу над "Уралом".

Чемпионат России

17 тур

"Уфа" - "Урал" 2:0

Голы: Стоцкий, 30, Кротов, 62

Нереализованный пенальти: Бикфалви, 89

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, (Обляков, 77), Кротов, (Абдулавов, 74).

"Урал": Годзюр, Данцев, (Меркулов, 84), Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, (Портнягин, 46), Кулаков, Ильин, (Манучарян, 61), Бикфалви.

Предупреждения: Балажиц, 29, Пауревич, 35, Сысуев, 36, Живоглядов, 76, Никитин, 88
Теги: Уфа Урал
Сегодня, 13:22
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№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кротов молодец, удачи ему!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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