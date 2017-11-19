За себя и за Игбуна. "Уфа" без своего лидера уверенно обыграла "Урал"



Чемпионат России

17 тур



"Уфа" – "Урал" 2:0 Чемпионат России17 тур

Голы: Стоцкий, 28', Кротов, 58'

В сегодняшнем матче "Уфа" была вынуждена обойтись без своего лидера Сильвестра Игбуна, который получил дисквалификацию за 4 желтые карточки по ходу сезона, но это обстоятельство не помешало ей уверенно обыграть "Урал".рассказывает о том, как "уфимцы" бились за себя и за своего товарища.Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий (Сухов, 90+1'), Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 73'), Кротов (Абдулавов, 72')Годзюр, Данцев (Меркулов, 78'), Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия (Портнягин, 46'), Кулаков, Ильин (Манучарян, 57'), БикфалвиПауревич, 30', Сысуев, 30', Живоглядов, 73', Никитин, 86' - Балажиц, 27'Бикфалви, 87' (перекладина)Исторически сложилось так, что "Урал" является для "Уфы" не самым удобным соперником. В 10-ти матчах между ними клубу из Башкортостана удалось выиграть лишь однажды, при этом проигрывал он целых 7 раз. С другой стороны, в двух последних встречах "уфимцы" "шмелям" не уступали, и сегодня было интересно посмотреть, смогут ли хозяева продлить свою серию. Очевидно, что эта задача была не из простых, ведь подопечные Тарханова продолжают удачно выступать в нынешнем сезоне и претендовать на попадание в еврокубки."Урал" за время паузы на игры национальных сборных в товарищеском матче обыграл "Амкар", чем еще раз подтвердил уровень набранной формы. "Уфа", в свою очередь, провела краткосрочный сбор на Кипре, который включил в себя участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017. По итогам этого соревнования команда Семака завоевала главный трофей, который стал первым в истории башкирского клуба. Само собой, подобные успехи всегда добавляют положительных эмоций, а потому сегодня было резонно ждать от хозяев бодрого футбола.Правда, было одно обстоятельство, которое могло серьезно помешать "Уфе". Из-за перебора желтых карточек не мог помочь своей команде ведущий игрок группы атаки Сильвестр Игбун. Без него "уфимцы" играют заметно менее результативно и очень редко набирают очки. Любопытно, что "Урал" тоже не обошелся без дисквалификаций. Сразу два футболиста "шмелей" - Бавин и Бумаль Майега - оказались вне игры. Тем не менее, потеря хозяев все-таки представлялась более значительной.Но "Уфа" словно не заметила отсутствия своего лидера. С самого начала она прибрала инициативу к своим рукам и стала наступать на ворота гостей. Уже на второй минуте Живоглядов имел отличный шанс, чтобы открыть счет в матче, но не смог попасть в створ с 10 метров. Спустя небольшое время забивать мог Сысуев, но Годзюр нейтрализовал выход соперника 1 на 1. Подопечные Семака очень здорово атаковали и практически ничего не давали сделать "Уралу". Можно сказать, что гостям повезло, что "уфимцы" не отметились быстрым голом.Впрочем, хозяева продолжили гнуть свою линию. Два неплохих момента было у Салатича. Сначала он наносил удар головой в упор после подачи со штрафного - Годзюр вновь сделал хорошее спасение. Затем швейцарец пробовал пробить вратаря "шмелей" дальним выстрелом, но немного промахнулся. И все же свой гол "Уфа" заслужила. Пришел он со стандартного положения на исходе получаса игры. Стоцкий заработал штрафной примерно в 20 метрах от ворот и сам неотразимо пробил точно в нижний угол. Годзюр в этом эпизоде лишь слегка коснулся мяча рукой и не смог сохранить нули на табло.Концовка первого тайма прошла классическим для таких случаев образом. Подопечные Семака немного успокоились, а подопечные Тарханова наконец-то стали выбираться на чужую половину поля. Гостям удалось заработать несколько угловых, нанести пару ударов и даже однажды попасть в штангу после могучего выстрела Кулакова. Впрочем, в створ ворот "Урал" до перерыва так и не пробил. Во второй половине встречи ситуация не сильно изменилась. "Шмели" не могли справиться с хорошо организованной обороной соперника."Уфимцы", судя по всему, получили от своего главного тренера убедительные напоминания о том, что им нельзя расслабляться. После выхода из раздевалки они вновь стали атаковать и пытаться увеличить свое преимущество. Забить свой второй гол у них получилось достаточно быстро. На 58-й минуте Кротов принял мяч метрах в 40 от ворот, прошел с ним мимо всех защитников в штрафную "Урала" и уверенно пробил мимо Годзюра. Проход Вячеслава вышел замечательным, но действия игроков центра защиты "шмелей" в этом эпизоде вызывают большие вопросы.На этот раз после забитого гола "Уфа" не стала давать пространство сопернику, а потому неудивительно, что "Урал" так и не смог выбраться из тени. Подопечные Семака на протяжении всего матча активно прессинговали гостей, что говорит о хорошем уровне их физической готовности. При этом движение хозяев подкреплялось запредельной самоотдачей и большим желанием победить. В этих компонентах "уфимцы", безусловно, превзошли "шмелей", что во многом и стало залогом их сегодняшней победы.Но при всем при этом "Урал" мог не остаться без забитых мячей. За несколько минут до конца матча Никитин сыграл в своей штрафной рукой, за что "Уфа" была наказана 11-метровым. Но даже здесь гости оказались неспособными попасть в створ. Бикфалви со всей силы влепил в перекладину, и даже мастеру отбития пенальти Беленову не пришлось куда-либо прыгать. В итоге команда Семака очень уверенно обыгрывает команду Тарханова и догоняет своего соперника по количеству набранных очков.