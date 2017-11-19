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Дублеры "Ростова" выиграли у сверстников из "Амкара"

Молодежное первенство

17 тур

"Ростов" - "Амкар" 2:0

Голы: Соловьев, 27, Мкртчян, 81

"Ростов": Ермаков, Забродин, Нескромный, Захаров, Сиденко, Вебер, Мкртчян, Сухомлинов, Данилов, Соловьев, Христис.

"Амкар": Красильников, Гусейнов, (Френцель, 28), Вазитдинов, Мосунов, Жуковский, Краев, Смецкой, Бурков, Фаррахов, Филиппов, Аушев.

Предупреждения: Красильников, 45, Вазитдинов, 55

Удаление: Вазитдинов, 83
Теги: Ростов Амкар
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