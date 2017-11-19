Опрос:

Новости партнеров

Сергей Семак: есть небольшой осадок, что не реализовали много моментов

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0).

"Получилась хорошая игра в нашем исполнении. В первом тайме много моментов создали, надо было забивать больше. Безусловно, мы наиграли на победу. Не обошлось без помарок в обороне, особенно в концовке встречи, когда был назначен пенальти в наши ворота. Обидно было б выиграть этот матч с минимальным разрывом, потому что мы имели подавляющее преимущество над "Уралом". Есть небольшой осадок от того, что не реализовали много моментов, будет над этим работать. Кротов? В последнее время он хорошо смотрится как в матчах, так и на тренировках. Он заслужил место в основе на сегодняшний матч. Молодец, что смог воспользоваться своим шансом и забить гол", – сказал Семак.
Теги: Семак Уфа Урал
Сегодня, 13:56
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: fan-yuran Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сергей Богданович - удачи тебе и ждем в качестве главного в Зенит.
Регистрация: 7.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.