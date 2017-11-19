Сергей Семак: есть небольшой осадок, что не реализовали много моментов

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0)."Получилась хорошая игра в нашем исполнении. В первом тайме много моментов создали, надо было забивать больше. Безусловно, мы наиграли на победу. Не обошлось без помарок в обороне, особенно в концовке встречи, когда был назначен пенальти в наши ворота. Обидно было б выиграть этот матч с минимальным разрывом, потому что мы имели подавляющее преимущество над "Уралом". Есть небольшой осадок от того, что не реализовали много моментов, будет над этим работать. Кротов? В последнее время он хорошо смотрится как в матчах, так и на тренировках. Он заслужил место в основе на сегодняшний матч. Молодец, что смог воспользоваться своим шансом и забить гол", – сказал Семак.