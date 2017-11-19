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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Семак: есть небольшой осадок, что не реализовали много моментов
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0).
"Получилась хорошая игра в нашем исполнении. В первом тайме много моментов создали, надо было забивать больше. Безусловно, мы наиграли на победу. Не обошлось без помарок в обороне, особенно в концовке встречи, когда был назначен пенальти в наши ворота. Обидно было б выиграть этот матч с минимальным разрывом, потому что мы имели подавляющее преимущество над "Уралом". Есть небольшой осадок от того, что не реализовали много моментов, будет над этим работать. Кротов? В последнее время он хорошо смотрится как в матчах, так и на тренировках. Он заслужил место в основе на сегодняшний матч. Молодец, что смог воспользоваться своим шансом и забить гол", – сказал Семак.
"Получилась хорошая игра в нашем исполнении. В первом тайме много моментов создали, надо было забивать больше. Безусловно, мы наиграли на победу. Не обошлось без помарок в обороне, особенно в концовке встречи, когда был назначен пенальти в наши ворота. Обидно было б выиграть этот матч с минимальным разрывом, потому что мы имели подавляющее преимущество над "Уралом". Есть небольшой осадок от того, что не реализовали много моментов, будет над этим работать. Кротов? В последнее время он хорошо смотрится как в матчах, так и на тренировках. Он заслужил место в основе на сегодняшний матч. Молодец, что смог воспользоваться своим шансом и забить гол", – сказал Семак.
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