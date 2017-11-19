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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Тарханов: у "Уфы" было много контратак, могли и больше забить
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение от "Уфы" (0:2) в 17-м туре чемпионата России.
"Угроз воротам соперника с нашей стороны было минимум. Только пенальти и штанга в первом тайме. А у "Уфы" было много контратак, могли и больше забить. Поэтому считаю, что сегодня они были сильнее. Да, мы готовились к активному старту в исполнении "Уфы", но готовиться - это одно, выйти на поле и продемонстрировать это - совсем другое. Сегодня ничего не получилось продемонстрировать", - сказал Тарханов.
"Угроз воротам соперника с нашей стороны было минимум. Только пенальти и штанга в первом тайме. А у "Уфы" было много контратак, могли и больше забить. Поэтому считаю, что сегодня они были сильнее. Да, мы готовились к активному старту в исполнении "Уфы", но готовиться - это одно, выйти на поле и продемонстрировать это - совсем другое. Сегодня ничего не получилось продемонстрировать", - сказал Тарханов.
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