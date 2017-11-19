Александр Тарханов: у "Уфы" было много контратак, могли и больше забить

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение от "Уфы" (0:2) в 17-м туре чемпионата России."Угроз воротам соперника с нашей стороны было минимум. Только пенальти и штанга в первом тайме. А у "Уфы" было много контратак, могли и больше забить. Поэтому считаю, что сегодня они были сильнее. Да, мы готовились к активному старту в исполнении "Уфы", но готовиться - это одно, выйти на поле и продемонстрировать это - совсем другое. Сегодня ничего не получилось продемонстрировать", - сказал Тарханов.