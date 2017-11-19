Сауль Ньигес: болельщики должны поддержать Гризманна

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес после матча 12-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:0) заявил, что болельщики должны оказать поддержку форварду Антуану Гризманну."Болельщики должны поддержать Гризманна. Им необходимо напомнить о том, кто является лучшим игроком команды. Они должны поддерживать его, а не освистывать", - цитирует Сауля Marca.