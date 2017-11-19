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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сауль Ньигес: болельщики должны поддержать Гризманна
Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес после матча 12-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:0) заявил, что болельщики должны оказать поддержку форварду Антуану Гризманну.
"Болельщики должны поддержать Гризманна. Им необходимо напомнить о том, кто является лучшим игроком команды. Они должны поддерживать его, а не освистывать", - цитирует Сауля Marca.
"Болельщики должны поддержать Гризманна. Им необходимо напомнить о том, кто является лучшим игроком команды. Они должны поддерживать его, а не освистывать", - цитирует Сауля Marca.
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