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Сауль Ньигес: болельщики должны поддержать Гризманна

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес после матча 12-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:0) заявил, что болельщики должны оказать поддержку форварду Антуану Гризманну.

"Болельщики должны поддержать Гризманна. Им необходимо напомнить о том, кто является лучшим игроком команды. Они должны поддерживать его, а не освистывать", - цитирует Сауля Marca.
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 15:23
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